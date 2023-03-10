Экс-солист MBAND, строящий сейчас сольную карьеру под псевдонимом TSOY, пришел в гости на радио со своими «Лавочками». Живая премьера нового трека о настоящей и искренней любви прошла в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

«Это ностальгия. Вы меня поймете, – обратился к ведущим Анатолий Цой. – Наверняка вы помните, как бывало, когда с гитаркой садишься около подъезда или где-то в парке на лавочке поешь песни. Или приглашаешь девушку на свидание в парк, потому что у тебя не особо есть деньги, только на мороженку. Столько воспоминаний! Лавочки – это что-то родное, теплое».



Анатолий Цой рассказал про лавочки и паранойю

Песню про лавочки вынашивали два года, рассказал певец. Переделывали, переписывали, чтобы она зазвучала так, как звучит сегодня. Сам TSOY считает «Лавочки» самым важным релизом за все время своего творчества.

«Выложил максимум – все, что мог. Получилось, потому что у нас была очень крутая команда. Стихи написал Михаил Гуцериев, музыку – Дарья Кузнецова», – сообщил Анатолий.



Живую премьеру новой песни TSOY устроил на «Авторадио»

Трек уже доступен на всех цифровых площадках, а скоро – и на всех лавочках страны, пошутили ведущие шоу «Мурзилки Live». Брагин, Гордеева и Захар расспросили гостя также о песне «Покажу паранойю» из музыкального проекта «Вселенная GM».

«Это музыкальная история про супергероев, где будут собраны самые актуальные сейчас музыкальные артисты. В разных интерпретациях. С разными историями. В моей интерпретации – это такой апокалипсис, а я что-то вроде ассасина, воин-одиночка. Мир, получается, спасаю. Правда, в конце меня убили», – рассказал музыкант.

Клип на трек «Покажу паранойю» снимали в стиле экшен, поэтому певцу пришлось отчаянно сражаться на съемочной площадке, буквально не щадя своих пальцев.

«Все постановки выполнял сам, без дублеров. Главная актриса – Вика Агалакова, тоже выполняла все свои трюки сама: драки, стрельба. Нужно было учиться в ускоренном темпе это все делать, потому что, если ты в моменте забыл, что сзади тебя сейчас пнут, то тебя пнут, если не среагировать», – поделился Анатолий.



Лавочки – это что-то родное, теплое, считает TSOY

В какой-то момент реакция все-таки подвела музыканта, и супергеройские подвиги вылились в реальную травму руки. Подробности схватки с противником Цой до сих пор помнит во всех деталях.

«Шел 26-й час съемок на морозе. Мозги, соответственно, уже не соображают. Снимали на заводе. 20-30-й дубль очередной драки. И я забываю, что должен отразить удар мощной ноги, просто выставляю руку – и меня бьет большущей ногой физически сильный мужчина весом 120 кг. Он бьет со всей дури, я эту ногу просто должен был оттолкнуть, а вместо этого втыкаюсь рукой и ломаю себе два пальца», – рассказал певец.