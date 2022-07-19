Tsoy: О новом треке, концертах и как участие в реалити-шоу чуть не довело его до ожирения

Tsoy пришел в студию не один, а вместе со стилизованным изображением «Моны Лизы» в натуральную величину. Радиослушатели могли лицезреть его благодаря прямой видеотрансляции эфира, которая проходила в группе радиостанции «ВКонтакте». Анатолий объяснил, почему представляет ее именно так:

«Многие знают нашумевшую историю, когда молодой человек безжалостно пульнул торт в картину. Я решил немного приукрасить эту грустную историю и сделать счастливый конец, будто Мона Лиза сама хотела немного сладкого, и в моей интерпретации она с удовольствием кушает сладенький торт»».



Анатолий Цой и ведущий Радио Romantika Тимур Соколов

Идея с картиной на обложке родилась в тот момент, когда уже срочно надо было выпускать трек. Оказывается, идея пришла артисту во сне.

«Мы сделали все очень здорово и классно, но не было обложки для релиза. И тут во сне ко мне приходит Мона Лиза. Мне очень часто снится работа, я просто не умею отключать свой мозг и даже во сне думаю о рабочих процессах. Естественно, мы не могли выпустить обложку с оригинальным изображением, у нас, наверное, просто не хватило бы денег на это, и мы сделали ее немного по-своему».

Анатолий признался, что многие песни надоедают ему к моменту их выхода, но на этот раз он очень доволен своей новой композицией. Первоначальная идея принадлежит Алексею Стрельцову, продюсеру, соавтору трека и с момента своего появления он практически не претерпел каких-либо изменений. Видимо поэтому и сделали его относительно быстро – за за три месяца.







«Когда трек выходит на цифровые площадки, я понимаю, что уже объелся им, до дыр заслушал на студии. К тому же, я настолько самокритичен, что очень часто остаюсь недоволен после выпуска очередной песни. Мне всегда кажется, что остались недоработки. И «Мона Лиза» тот редкий случай, когда реально мне все нравится. Самый крутой показатель - сколько бы я ее ни слушал, она не надоедает. Это какое-то волшебство».



Анатолий Цой

Впрочем, есть и другое объяснение. Благодаря участию во многих реалити-шоу у артиста возникло творческое голодание, которое позволило легко, относительно быстро и при этом весьма тщательно поработать над новой песней. Но африканские страсти привели артиста и к другим последствиям от голодания. В эфире Радио Romantika Tsoy рассказал, как участие в проекте «Звезды в Африке» отразилось на его жизни.

«В Африке пришлось голодать долгое время. Наверное, и Мона Лиза у меня с тортиком отчасти потому, что после шоу все время хочется есть. Голодание поначалу пошло на пользу – я очень сильно похудел – но когда вернулся в Москву, то начал сильно набирать вес. Это прям ужас. В какой-то момент у меня возник страх, что я не смогу остановиться и скоро перестану ходить на эфиры, потому что не смогу двигаться».

Однако, к счастью, все пришло в норму, и сейчас Анатолий активно готовится к серии больших сольных концертов, которые запланированы на предстоящую осень. В эфире Радио Romantika певец рассказал о своих ближайших планах.

«Уже скоро состоится первый за два года сольный концерт. Мы очень долго этого ждали, копили материал, а переносили по понятным причинам. Сейчас наступил очень волнительный этап подготовки, в связи с этим бессонные ночи и многочисленные репетиции, организационные моменты... Осенью концерты пройдут в Москве, Питере, Алма-Аты и Нурсултане - полный список будет известен ближе к сентябрю, в нем, думаю, будет не меньше 20 городов».