TSOY выпустит весной новый альбом: «Старый уже плесенью покрывается»

«Совсем скоро мы закончим новый альбом – пора точно, старый уже плесенью покрывается. Сейчас готовы три трека, из которых вышел один – «Торнадо». Осталось сделать еще семь. Я думаю, что в начале нового года один месяц посвящу альбому. Закроемся с моим суперкрутым саунд-продюсером, и все добьем. И я приду к вам в гости, чтобы его презентовать», – пообещал певец ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».



Новый альбом певец представит весной

Пока же артист вспомнил уже полюбившиеся всем хиты и провел в радиостудии полноценный живой концерт. Кроме новой песни «Торнадо» TSOY исполнил «Она вернется», «Лавочки», «Позови меня с собой», «Паранойя», «Феникс», «На ощупь».

«На ощупь» – особенная песня, я ее долго писал. И, как мне кажется, это песня про настоящую любовь», – заявил Цой.



Три песни для нового альбома уже готовы

В гостях у «Авторадио» Анатолий Цой также рассказал, что минувшее лето было самым насыщенным за всю творческую карьеру. Такого не было с начала его работы в MBAND.

«Реально у меня не было такого лета ни разу. Очень много работы, много съемок, концертов, корпоративов. Какое-то сумасшедшее лето. И на сегодняшний день все это продолжается», – признался артист.

Это все неспроста. По словам Анатолия Цоя, он находится в процессе творческой трансформации. Перемены уже заметили его верные фанаты, которые внимательно следят за его жизнью. Поклонники отмечают в соцсетях, что TSOY все чаще примеряет кимоно и все больше уходит в танцевальную музыку.

«В целом это правда, – прокомментировал наблюдения фанатов певец. – Давно мечтал петь и танцевать, делать веселую танцевальную музыку. А в кимоно это удобно».

Артист стал чаще делиться в соцсетях видео с танцорами, и его команда постоянно расширяется. Отклонение от привычного образа лирического героя одна из фанаток прокомментировала в соцсети фразой: «Цой уже не тот». Узнав об этом от «Мурзилок», Анатолий развеселился.

«Я недавно услышал классную шутку: «Цой, я вас люблю еще со времен, когда вы были Виктором». Поэтому точно – Цой уже не тот. И сейчас вот этот переформат еще усугубит ощущение, что все не так, и все не то. Но я кайфую от того, что пришел к танцевалке классной. Это самое главное – получать удовольствие от того, что делаешь», – высказался певец.



«Цой уже не тот, но я кайфую», - говорит артист

Танцы чувствам не помеха. Новый трек «Торнадо» все так же наполнен чувствами и эмоциями, как и другие «цоевские» песни. Оценить заявленные перемены по-настоящему фанаты смогут, когда выйдет новый альбом Анатолия Цоя. Это будет весной, сообщил музыкант.