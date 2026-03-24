Akmal' рассказал, почему песня для Лепса четыре года ждала своего часа

В шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» певец Akmal' дал полноценный живой концерт: открыл его треком «Мир нам завидовал», исполнил песни «Шутка», «Птицы», «Раневская», «Из-за тебя» и завершил хитом «Ты мне покажи».

Фишкой программы стала живая премьера дуэта «Пожар» с Дианой Джалагонией. Akmal' рассказал об истории этого сотрудничества: он и Диана давно хотели записать что-то совместное, но песня долго не рождалась.

«Это Диана Джалагония, очень талантливая девчонка! Очень талантливая. Очень талантливая. И самое главное, как человек – она безупречный человек. Мы музыкальные люди, нас соединяет вот эта конкурсная жизнь, потому что и я вечно в конкурсах, то же самое у Дианы. И как-то нас это объединило, мы долго общались, хотели создать что-то совместное, но все не рождалась песня. И тут я предложил композицию, Диана ее немножечко подлатала под себя, и вот, собственно, получилось то, что получилось».

Артист также рассказал подробности сотрудничества с Григорием Лепсом. Их совместная «Шутка» ждала своего часа четыре года – до тех пор, пока Akmal' не почувствовал, что пришло время.

«Кстати, песня эта лежала у меня года четыре, если не больше. Мы вынашивали, боялись ее показать команде Григория Викторовича… Ну кем мы были тогда, четыре года назад? А сейчас уже осмелились показать, и она очень понравилась. И дяде Грише, и команде его».

Этот год оказался для Акмаля рекордным: впервые он набрал более 6 млн слушателей на Яндекс Музыке и вошел в топ-10 самых прослушиваемых артистов сервиса. Его тур расписан до ноября, в Майкопе и Армавире – по четыре концерта подряд, в Минске певец объявил о третьем сольнике – суммарно около 12 000 зрителей. Личный рекорд – 6 000 человек на одном выступлении. При таком графике, переживали ведущие шоу Брагин, Гордеева и Захар, могут пострадать связки.

«Мы вроде как поем правильно. И самое главное, я всегда говорю, что голова отдельно от наших связок не живет, поэтому, если голове хорошо, то всему организму будет хорошо. А наш зритель и общение с ним способствует тому, чтоб нам всегда было хорошо».

У Akmal'а уже три релиза – и все три дуэты. Ведущие поинтересовались: неужели скучно петь одному? Певец ответил уклончиво: «Не то, чтобы скучно, а так вот сложилось как-то вот».

А когда ведущие намекнули, что стилистика «Шутки» будто написана специально под Лепса, Акмаль не стал отрицать: «Вот скажите. Писал то ее я. Вот в этом большая...» – не закончил фразу артист, имея в виду, что умение попасть в нужного артиста – это тоже талант, и он у него очевидно присутствует.

Акмаль также анонсировал финал своей музыкальной трилогии. После «Мир нам завидовал» и «Ты мне покажи» 11 апреля должна выйти завершающая часть «Ты – мои разбитые мечты». По словам певца, пока песню никому не показывали. На вопрос о новых проектах певец признался, что полностью сосредоточен на гастролях.

«Касательно работы – пока ничем другим не занимаюсь. Я весь в гастролях. Мы сполна сейчас наедаемся этими концертами. Мы всегда работаем до талого, потому что, ну, нам нравится на самом деле концертная деятельность, мы живем этим».