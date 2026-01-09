История хита KISS, которую все считали песней Рода Стюарта

Легенда рока заявил, что радиослушатели были сбиты с толку хитом группы 1976 года. В 1970-х группа KISS была известна своим хард-роковым звучанием и глэм-роковым образом, но баллада 1976 года изменила всё. В интервью Professor of Rock в январе 2026 года один из основателей KISS Джин Симмонс рассказал, что когда группа выпустила песню «Beth» в 1976 году, некоторые люди приняли ее за песню культового английского певца с совершенно другим стилем.

Неожиданную песню KISS, изначально бывшую би-сайдом к альбому «Detroit Rock City», исполнил барабанщик Питер Крисс, обладавший хриплым голосом, похожим на голос другого рок-певца Рода Стюарта. Симмонс сказал, что сравнения возникли мгновенно.

«Изначально люди не знали, что это песня KISS, — сказал Симмонс. — Они думали, что это Род Стюарт».

Песня «Beth» стала самым большим хитом KISS в чартах. Она достигла 7-го места в Billboard Hot 100 и получила премию People's Choice Award как лучшая новая песня 1976 года.



KISS

В новом интервью 76-летний Симмонс объяснил, как песня неожиданно стала хитом хард-рок-группы на AM-радио.

«Мы рок-группа, поэтому хочется, чтобы первая песня была рок-песней, но радио так не поступает, — объяснил он. - Днём мамы сидят дома, дети в школе, а папа на работе, поэтому она не будет слушать рок-песню, если в ней слишком много гитар. Нет. „Включите мне Джона Денвера „Rocky Mountain High““, понимаете?»

«Люди этого не знают, потому что думают, что мир всегда был таким, — добавил он. — Нет, это не так. Раньше сингл представлял собой небольшую виниловую пластинку, и у него была сторона А, на которой звукозаписывающая компания указывала радиостанциям, какую песню следует ставить. И иногда, нечасто, иногда, радиостанции игнорировали её, потому что на другой стороне была другая песня, называемая стороной Б. Это не та песня, которую следует ставить. Другими словами, они думали: «О, эту песню они никогда не поставят». Но радиостанции перевернули пластинку и поставили её, и она сразу же стала популярной».

Симмонс сказал, что после успеха песни «Beth» группа KISS получила награды и могла «выступать где угодно, иногда собирая полные залы на нескольких концертах».

«Итак, мы встали, чтобы получить награды, и разделили первое место с песней 'Disco Duck' Рика Диса, — вспоминал он. — В том году мы оба были на первом месте, песня 'Beth'».

Сооснователь KISS Пол Стэнли уже был большим поклонником Стюарта, известного своей работой с The Jeff Beck Group, The Faces, а также сольными песнями, такими как «Maggie May», «You Wear It Well» и «Tonight's The Night».

Стэнли рассказал, что песня KISS «Hard Luck Woman» была вдохновлена ​​творчеством Стюарта, и что изначально он планировал отдать эту песню ему.

«Я был большим поклонником Рода Стюарта, у которого примерно в то время был большой хит «Maggie May», — рассказал фронтмен KISS в интервью Guitar World . — Я подумал, что мог бы написать похожую песню, и придумал «Hard Luck Woman» с идеей отдать её Роду. Но мы записали её сами, потому что нам нужен был преемник «Beth», которая только что стала для нас огромным хитом».

«Мы хотели чего-то похожего на «Beth», поэтому позволили Питеру тоже спеть «Hard Luck», — добавил Стэнли. — У него был действительно хриплый голос, и когда люди слышали это по радио, они думали, что это Род Стюарт. Я также использовал свою 12-струнную акустическую гитару Guild, что помогло ей звучать как песня Рода Стюарта».

В биографии «Kiss: Behind the Mask», вышедшей в 2005 году, Крисс вспоминал, как сказал Стэнли, что именно он должен спеть эту песню.

«Я сказал: „Эй, ублюдок, как насчет меня? К черту Рода Стюарта, я спою ее как следует“», — вспоминал Крисс.

В то время как Стэнли настаивал на том, чтобы Крисс звучал как Стюарт, барабанщик утверждал:

«Позвольте мне сделать это по-своему. Позвольте мне спеть. Вы получите свой хриплый голос, когда захотите, но я все равно должен звучать как Питер. Я не Род Стюарт, Пол. Я знаю, вы хотели, чтобы он так пел, но я не собираюсь его имитировать».

Песня «Hard Luck Woman» вошла в альбом KISS «Rock and Roll Over» 1976 года. В итоге в 1977 году песня достигла 15-го места в чарте Billboard Hot 100.