Kiss анонсировали прощальный тур

Пока детали финального тура под названием End of the Road («Конец дороги») неизвестны, но стартовать он должен в 2019 году, пишет Газета.ru со ссылкой на Ultimate Classic Rock.



Kiss

«Это будут наши последние гастроли. Самое взрывное, масштабное шоу, которое мы когда-либо делали. Те, кто нас любит, приходите увидеться. Если вы никогда нас не видели, самое время», — обещают музыканты.

KISS уже объявляли о прощальном туре в 2000 году, однако это были последние концерты оригинального состава. После ухода Эйса Фрейли и Питера Крисса состав рок-коллектива не менялся с 2004 года.