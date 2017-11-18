Cолист Kiss стал персоной нон грата на Fox из-за дебоша

Об этом сообщает в пятницу со ссылкой на свои источники сетевое издание The Daily Beast. По его данным, рок-музыкант находился в офисе Fox для записи интервью, приуроченного к выходу его книги On Power. После записи он вломился на собрание персонала компании, ударил нескольких сотрудников книгой, распахнул рубашку и начал рассказывать непристойные анекдоты о покойном поп-певце Майкле Джексоне.



Джин Симмонс

Присутствовавшим сотрудницам Fox он с вызовом предложил "засудить его", пишет The Daily Beast.

По данным издания, после инцидента Симмонсу запрещено появляться в здании телеканала, а также в программах сети Fox. Записанное с ним интервью не будет транслироваться в эфире телеканала, отмечает The Daily Beast.

ТАСС