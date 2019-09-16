Kiss отменили концерт из-за проблем со здоровьем Симмонса

Об этом сам фронтмен команды сообщил в своём твиттере.
- Приносим свои извинения поклонникам в Солт-Лейк-Сити. Мы вернёмся и отыграем концерт чуть позже, – написал музыкант. – Дело в том, что мне нужно лететь в Лос-Анджелес на медицинскую процедуру. Ничего серьёзного, но об этом стоит позаботиться прямо сейчас. Спасибо вам за ваши добрые пожелания. Всё хорошо.
Концерт в Солт-Лейк-Сити должен был стать последним выступлением команды в рамках прощального тура в США. В ноябре этого года группа продолжит гастроли в Австралии.
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