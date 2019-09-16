Kiss отменили концерт из-за проблем со здоровьем Симмонса

В смайликах Kiss будет визуализирован узнаваемый сценический макияж участников группы.





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Cмайлики или эмоджи - это графический язык, где вместо слов используются сочетания картинок, который появился в Японии и распространился по всему миру.





Эмоджи Kiss могут появиться на одежде, рюкзаках, обуви, электронике и других предметах.

