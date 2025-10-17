Гитарист и основатель KISS умер

Его семья поделилась этой новостью16 октября в заявлении:

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, мирными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир. Мы бережно храним все его лучшие воспоминания, его смех и чтим его силу и доброту, которыми он одарил других. Масштаб его кончины колоссален и превосходит всякое понимание. Размышляя обо всех его невероятных жизненных достижениях, мы думаем, что память об Эйсе будет жить вечно!»



Эйс Фрейли

Причиной смерти стали последствия травмы, которую он получил при падении месяц назад. Музыкант скончался, окружённый своими любящими родственниками.

Ранее издание TMZ сообщило, что Фрейли находится на аппарате жизнеобеспечения после кровоизлияния в мозг, произошедшего несколько недель назад в студии. Музыкант отменил своё выступление на ярмарке Antelope Valley Fair в Ланкастере, штат Калифорния, после того, как, как тогда было описано, «незначительное падение в студии, повлекшее за собой поездку в больницу».

«С ним всё в порядке, но, вопреки его желанию, врач настаивает на том, чтобы он воздержался от поездок в это время», — гласило заявление, опубликованное в его соцсетях.

Менее чем через две недели команда Фрейли объявила в социальных сетях, что он отменит все свои оставшиеся выступления в 2025 году «из-за некоторых текущих проблем со здоровьем».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Фрейли был ключевым участником KISS с момента основания группы в 1973 году и оставался в ее составе до 1982 года. Позже он вернулся для участия в грандиозном туре воссоединения группы в 1996 году и оставался в группе до 2002 года.

Группа выпустила некоторые из своих самых успешных альбомов во время участия Фрейли, включая Love Gun и Alive II (1977), оба из которых вошли в топ-10 чарта Billboard 200.

В 1984 году Фрейли начал самостоятельную карьеру с Frehley's Comet, хард-рок-группой, с которой он выпустил два альбома и мини-альбом, а в 1989 году выпустил сольный альбом Trouble Walkin' , в записи которого принял участие его бывший коллега по группе KISS Питер Крисс.

В феврале 2024 года Фрейли рассказал Billboard, что, по его мнению, ещё есть шанс на воссоединение оригинального состава KISS.

«Я единственный, кто может помочь, потому что KISS, по всей видимости, завершили свою деятельность, во что, я не верю, но это произойдёт, — сказал он тогда. - Но как бы то ни было… я добавил ещё две песни KISS в свой сет. Мы добавили „Shout It Out Loud“ и „Rock and Roll All Nite“, потому что, когда мы общаемся с людьми, они говорят: „Эти песни нужно исполнять вживую“. Что я и сделал, и это было потрясающе».

Оригинальные участники группы KISS, Джин Симмонс и Пол Стэнли, выступят в следующем месяце на трёхдневном мероприятии KISS Kruise: Landlocked in Vegas. Ранее в этом месяце Симмонс также был госпитализирован после небольшой автомобильной аварии, но он «вернулся к работе», готовясь к KISS Kruise на следующий день.