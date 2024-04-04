Группа KISS продала свой каталог шведской компании

«Наша миссия состоит в том, чтобы воплотить в жизнь мечту группы стать бессмертной, а также позволить новым поколениям открыть для себя KISS, стать частью их туров и продвигать ее», - заявил глава инвестиционного отдела Pophouse.



Kiss

Отмечается, что компания планирует снять фильм о музыкантах, проводить тематические мероприятия и создать цифровые версии участников группы. Шоу с "аватарами" вместо живых музыкантов Pophouse планирует выпустить в 2027 году.

Вокалист группы Пол Стэнли подтвердил сделку, заявив, что "это партнерство - не просто глава, а вечная симфония бессмертия рок-н-ролла".

Сотрудничество с KISS стало второй инвестицией Pophouse за пределами Швеции после приобретения музыкального каталога американской поп-певицы Синди Лопер. Сумма сделки не разглашается.