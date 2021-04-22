Netflix снимет фильм про группу Kiss

Информацию о готовящейся картине озвучило американской издание Deadline. По их данным, фильм будет называться «Shout It Out Loud», Пол Стэнли и Джин Симмонс напрямую участвуют в продюсировании ленты.



Kiss

Режиссером картины станет норвежец Хоаким Роннинг. Он известен по фильму «Кон-Тики» о путешественнике Туре Хейердале, а также поставил пятую часть «Пиратов Карибского моря» и вторую часть «Малефисенты» для студии «Дисней». Сценарий написал Оле Сандерс.

Картина проследит историю Kiss от самых истоков, расскажет о дружбе создателей группы и поиске собственного звучания и культовых сценических образов, отдельно сконцентрировавшись на взрослении Джина Симмонса, выросшего в ортодоксальной еврейской семье, и превращении Пола Стэнли, страдавшего в детстве глухотой на одно ухо, в секс-символа.

Сами Kiss также пока не дали официальных комментариев, подтверждающих запуск проекта.