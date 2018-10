Kiss включили Москву в график прощального тура

Как сообщили ТАСС в пресс-службе концертного агентства SAV Entertainment, музыканты продемонстрируют свое шоу на стадионе "ВТБ-Арена" 13 июня 2019 года.



Kiss

"Этот тур будет настоящим праздником для наших преданных фанатов и последним шансом увидеть Kiss для тех, кто еще не был на наших концертах. Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими взошли на нее: непримиримыми и неукротимыми", - процитировали участников группы в пресс-службе.

По словам организаторов, к подготовке прощальных гастролей коллектив привлек известных дизайнеров сцены и готовит "самое грандиозное шоу" в своей карьере. Турне стартует в США, после чего рокеры отправятся в Европу. В настоящее время в состав квартета входят основатели и бессменные участники - вокалист и по совместительству ритм- гитарист Пол Стэнли и басист Джин Симмонс, а также присоединившиеся к ним позднее основной гитарист Томми Тэйер и ударник Эрик Сингер.

Группа Kiss была основана в 1973 году в Нью-Йорке. Музыканты известны своими яркими сценическими образами, в том числе макияжем, а также эффектными концертными шоу. За свою 45-летнюю историю коллектив продал более 100 млн копий своих альбомов. Среди наиболее популярных песен Kiss - I Was Made for Lovin' You, Strutter и Black Diamond.