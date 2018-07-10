Басист Kiss не предстанет перед судом за домогательства

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на NME.

Согласно попавшим в руки прессы документам, стороны достигли договоренности до судебных разбирательств. Пока детали договора неизвестны.

В декабре 2017 года неназванная работница радиостанции обвинила Симмонса в том, что он трогал ее недопустимым образом во время интервью 1 ноябре 2017 года. «Он также отвечал на стандартные вопросы интервью сексуальными намеками», — говорила она.

Джин Симмонс отрицал все обвинения и выражал полную готовность «защищать себя от любых обвинений, о которых можно прочитать в СМИ».