Бонни Тайлер утверждает, что она «просто ничего» не зарабатывает на стримингах

Выступая перед BBC Wales, валлийская певица с гордостью размышляла о вехе, отмечая масштаб ее глобального охвата. Она сказала:

«Я действительно счастлива — когда вы думаете об этом, в мире всего 8,3 миллиарда человек».

Трек остается одной из самых узнаваемых силовых баллад 1980-х годов и продолжает привлекать новых слушателей спустя более четырех десятилетий после его выхода.



Bonnie Tyler

Бонни Тайлер сказала, что ей все еще нравится выступать вживую, добавив, что зрители никогда не перестают встречать этот момент. Она сказала:

«Никогда, я никогда не устаю петь. Мне нравится, потому что все не могут дождаться, чтобы услышать меня».

Однако, когда ее спросили, означают ли огромные цифры на стримингах в значимый доход, она признала, что роялти, которые она получает от цифровых платформ, минимальны. Она сказала:

«О, это ничто — просто ничего».

В возрасте 74 лет Тайлер, возможно, «немного замедлился», но все еще не планирует уходить на пенсию.

Ранее она рассказала журналу The Sunday Mirror's Notebook:

«Я начала петь, когда мне было 17, и я никогда не думала, что все еще буду делать это в этом возрасте. Я немного замедлилась, но теперь я знаю, что никогда не уйду на пенсию. Несмотря на то, что мне так повезло, потому что я была в Португалии, когда был объявлен первый локдаун, к концу его я сыта по горло. Я сходила с ума. Мне нужно было вернуться на сцену!»