Нюша и Леша Свик спели «Пробуди» в прямом эфире

Нюша и Леша Свик стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Артисты устроили живую премьеру совместной композиции «Пробуди» – трека, который объединил лиричную поп-музыку и ликвид-драм-н-бейс. Они исполнили песню прямо в студии, что стало настоящим сюрпризом для слушателей.



Нюша и Леша Свик устроили живую премьеру в прямом эфире

Помимо живого выступления в эфире развернулась дискуссия о влиянии искусственного интеллекта на современную музыку. Эта тема сейчас волнует всех музыкантов, и Нюша с Лешей Свиком не стали исключением. Оказалось, что Свик уже присматривается к возможностям нейросетей, особенно в вопросах создания хоровых партий.

«Я сегодня как раз своему гитаристу писал, спрашивал, освоил ли он Suno. Мне хор нужен, а я прекрасно понимаю, как его сейчас пишут. ИИ это реально упрощает. Это единственное, что я бы точно использовал. Я просто еще ни разу не делал такого, но, надеюсь, к этому приду. Давно хочу хор в какую-нибудь песню воткнуть», – рассказал артист.

Нюша высказала более философский взгляд на проблему, подчеркнув, что технологии должны оставаться инструментом в руках человека, а не заменять живое творчество. Певица провела интересную параллель между студийной работой и живыми выступлениями.

«У меня отношение к искусственному интеллекту как к технике. Я верю в то, что во главе всего все-таки останется человек и его душа. Появление определенных технологий – всегда большой риск. Но именно мы решаем, как это использовать. Есть действительно какие-то опции, которые упрощают процессы. С другой стороны, устроить концерт и организовать там действительно живой симфонический оркестр, пригласить бэк-вокалистов, хор – это совершенно другая история, другая энергия, нежели синтезированная музыка», – подчеркнула она.



Артисты обсудили роль ИИ в музыке

Ведущие Брагин, Гордеева и Захар провели параллель с появлением первых синтезаторов, когда классические музыканты также испытывали опасения по поводу новых технологий. Леша согласился с этим сравнением. Но при этом признался, что он перестал следить за чартами, считая, что топовые позиции не всегда отражают качество музыки, особенно с появлением треков, полностью созданных искусственным интеллектом.

«Я перестал следить вообще за чартами. В какой-то момент я понял одно: топ-чарты – это не всегда про хорошую качественную музыку, которая идет от сердца, сейчас особенно. И теперь это точно доказано, с учетом того, что искусственный интеллект – это явно не душа. Я исполнитель, который все пишет сам, и у которого очень творческая собственная душа», – заявил Леша Свик.

Впрочем, артист признался, что некоторые работы с использованием ИИ его впечатлили. Особенно ему понравился кавер на песню Stromae в исполнении... искусственного Гарика Харламова.

«Меня очень сильно покорил, очень крутая версия. Вот это я слушал, и это меня не напрягало», – поделился Леша.