«Красиво получилось, мне самой нравится»: Нюша прокомментировала новую песню и горячую фотосессию

Нюша исполнила новинку в гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Настроение у нового трека весеннее, отметили ведущие, даже уже практически отпускное, летнее, и латиноамериканский ритм отлично это передает.

«Красиво получилось, мне самой нравится, – согласилась артистка. – Музыка – мощный инструмент, который может поднять всем настроение, подарить бодрящий эффект».



Певица прокомментировала перемены в образе

К выпуску песни «Сверху вниз» Нюша приурочила и горячую фотосессию. Но не всем нравятся перемены в ее имидже, который становится более откровенным и провокационным. «Артистка все больше отдаляется от своего прежнего образа», – написали некоторые СМИ.

«Я могу ответить, что действительно меняюсь, – заявила Нюша в эфире «Авторадио». – Каждое утро все мы просыпаемся другими. Каждый новый день – апгрейд. Наши внутренние перемены отражаются внешне. У артистов это все, конечно, выражается в творчестве. Для меня музыка – возможность пережить новые состояния и поделиться ими с другими».



Живую премьеру новой песни Нюша устроила на «Авторадио»

Не могут принять перемен в другом человеке, как правило, те люди, которые сами не любят меняться, считает Нюша. Певица привела яркий пример.

«У меня есть бабуля, она даже чайник дома поменять не дает, – рассказала артистка. – Это же все ее, не дай бог, что-то изменится. Как-то я предложила папе поменять все тайком, чтобы она не заметила. «Да ты что, это же будет скандал!» – испугался он. Ну, вот не любит человек перемен, максимально держится за старое».



Нюша не держится за старое

Сама Нюша уверена, что меняться очень важно. Просто у каждого свой темп – кто-то трансформируется быстрее, кто-то медленнее.

«Все переживают разные периоды, ситуации и эмоции. Просто мои перемены вы сразу видите и слышите», – говорит певица.