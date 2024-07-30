Дети Нюши и Сивова будут жить отдельно от родителей

«У Игоря и Нюши нет разногласий по поводу бракоразводного процесса. Они изначально достигли соглашения по всем вопросам, включая имущественные и касательно воспитания наследников», — рассказал представитель Сивова.



Нюша

Он отметил, что сейчас дети учатся в Дубае, их воспитывают профессиональные сиделки с детьми. По его словам, родители договорились, что наследники будут продолжать там жить, и оба родителя смогут свободно приезжать к ним в любое время.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Нет такого, чтобы дети с кем-то остались», — добавил PR-директор.

Нюша вышла замуж за Сивова в августе 2017 года. В браке у них появилась дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.