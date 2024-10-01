«Это крик души»: Нюша спела о сильных девочках

«Сильные девочки» – это откровение, крик души, самопомощь и самопознание», – написала Нюша в соцсетях о самом важном для нее релизе последних лет. В гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» она призналась, что не искала хайпа, просто хотела объяснить, какой смысл вложила в песню.



Нюша устроила live-премьеру на радио

«Внутри каждой женщины живет маленькая девочка. Трек о том, что нельзя терять эту девочку, эту искорку в глазах, чтобы чувствовать сердцем дорогу к счастью, к воплощению мечты», – рассказала артистка.

Поп-дива верит, что песня реально может помочь человеку. На своем опыте она не раз убеждалась в силе.

«Музыка с детства помогала мне и вдохновляла, даже была в какой-то степени лекарством. За секунду она может поменять состояние человека и таким образом спасти его», – считает певица.



Музыка лечит и вдохновляет Нюшу

В клипе на песню «Сильные девочки» Нюша проходит по всей своей жизни и видит себя в разных ситуациях.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Я захожу в разные двери. Сначала вижу маленькую девочку, моего внутреннего ребенка, с которым я разбиралась и работала пару лет. Затем другие субличности, которые сложно было принять раньше, потому что хотелось быть хорошей для всех. А если попробовать просто быть собой? Принять себя в разных состояниях, неидеальных и неудобных для кого-то?» – говорит Нюша.



В клипе Нюша проходит по всей своей жизни

В конце клипа у героини появляется партнер, который символизирует очень важные для женщины отношения.

«Это моя любимая часть, до мурашек. Обязательно посмотрите, – советует артистка. – А финал, конечно, о том, что в первую очередь важны отношения с самой собой».

На концерте в студии «Авторадио» Нюша спела и другие свои хиты – «Выбирать чудо», «Ночь», «Наедине», «Выше», «Цунами». Также певица поблагодарила лейбл «Вельвет» за поддержку:

«Это действительно было нужно мне в определенный момент. И я очень счастлива, что они оказались рядом».