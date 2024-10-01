«Это крик души»: Нюша спела о сильных девочках

«Сильные девочки» – это откровение, крик души, самопомощь и самопознание», – написала Нюша в соцсетях о самом важном для нее релизе последних лет. В гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» она призналась, что не искала хайпа, просто хотела объяснить, какой смысл вложила в песню.
«Внутри каждой женщины живет маленькая девочка. Трек о том, что нельзя терять эту девочку, эту искорку в глазах, чтобы чувствовать сердцем дорогу к счастью, к воплощению мечты», – рассказала артистка.
Поп-дива верит, что песня реально может помочь человеку. На своем опыте она не раз убеждалась в силе.
«Музыка с детства помогала мне и вдохновляла, даже была в какой-то степени лекарством. За секунду она может поменять состояние человека и таким образом спасти его», – считает певица.
В клипе на песню «Сильные девочки» Нюша проходит по всей своей жизни и видит себя в разных ситуациях.
«Я захожу в разные двери. Сначала вижу маленькую девочку, моего внутреннего ребенка, с которым я разбиралась и работала пару лет. Затем другие субличности, которые сложно было принять раньше, потому что хотелось быть хорошей для всех. А если попробовать просто быть собой? Принять себя в разных состояниях, неидеальных и неудобных для кого-то?» – говорит Нюша.
В конце клипа у героини появляется партнер, который символизирует очень важные для женщины отношения.
«Это моя любимая часть, до мурашек. Обязательно посмотрите, – советует артистка. – А финал, конечно, о том, что в первую очередь важны отношения с самой собой».
На концерте в студии «Авторадио» Нюша спела и другие свои хиты – «Выбирать чудо», «Ночь», «Наедине», «Выше», «Цунами». Также певица поблагодарила лейбл «Вельвет» за поддержку:
«Это действительно было нужно мне в определенный момент. И я очень счастлива, что они оказались рядом».
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