Нюша развелась с мужем

«Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить, - заявила певица. - Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток. Между нами прекрасные отношения и взаимопонимание. Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое».



Нюша

Сивов в свою очередь отметил, что они с женой расстались мирно, без ссор и скандалов:

«Мы с Нюшей продолжаем свой путь по отдельности, но наши отношения были и остаются близкими. Последнее время многие проходят новые и глубокие трансформации, и мы не являемся исключением. Проживаем изменения в отношениях, в своих проявлениях миру, в честности к себе. Мы искренне проживали наши отношения как пары в доверии друг другу, своим чувствам и сердцу. Мы знаем абсолютно все друг про друга. Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время».

33-летняя певица состояла в браке с 43-летним бизнесменом семь лет. О помолвке они объявили в январе 2017 года, а в августе поженились. В ноябре 2018-го у супругов родилась дочка Серафима-Симба, а в декабре 2021-го – сын Сафрон.