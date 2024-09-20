Нюша объявила, что «Сильные девочки» тоже плачут

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Певица Нюша выпустила новую песню «Сильные девочки» (слушать песню).

В мотивационной песне для женщин певица дает им рекомендации, как слушать свое сердце и не пасовать перед неудачами.

«Этим треком я хочу поддержать и вдохновить женщин быть собой, сильными, слабыми… и верить в себя, несмотря на постоянные испытания и трудности. Сильные Девочки - откровенное, творческое высказывание о том, что нас объединяет. Такие чувства живут во внутренних мирах женщин всех возрастов».

Нюша
Нюша

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Певица называет эту песню одним из важнейших для нее релизов за последние два года.

«Сильные Девочки - это откровение, это крик души, это самопомощь и самопознание. Хочу, чтобы вы услышали это из первых уст».

Релиз цифрового сингла осуществил лейбл Velvet Music.

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