«Это очень жизненная история»: Нюша устроила живую премьеру песни «Заново»

Последние годы Нюша посвятила воспитанию детей, пережив в процессе сложную ситуацию с мужем. Пара смогла преодолеть разлад и сохранить семью. И вот теперь поп-дива начинает все заново и в шоу-бизнесе – она возвращается на сцену с новыми песнями. Вышедший на днях трек «Заново» Нюша представила live в студии «Авторадио».



Нюша

«Это очень жизненная история, отчасти совпадающая с тем, что я сама сейчас переживаю, – заявила артистка ведущим шоу «Мурзилки Live». – Припев и начало куплета были написаны давно, еще во времена первого альбома. Мой большой друг и пиарщик, с которым мы работали тогда – и вот теперь снова, меня просто измором взял: «Надо записать эту песню!» И я, действительно, почувствовала, что пришло ее время».

В песне звучат решимость начать все заново и боязнь этого, повторяются слова «я устала от обмана» – история получилась драматичной и была воспринята публикой как откровение артистки о своем, личном. В лирик-видео к треку «Заново», снятом в ретростиле, Нюша предстала в кукольном образе невесты.

«Мы просто вдохновились вместе с командой хрупкостью, кукольностью героини. Там все такое девичье, как и само настроение песни», – комментирует певица.

Хрупкостью и воздушностью Нюша удивляла и в студии «Авторадио». В гости к «Мурзилкам» она пришла в эффектном розовом мини, украшенном перьями. Певица спела еще одну новинку, на этот раз танцевальную – «Русская девушка», а также другие свои хиты. В песне «Выбирать чудо» Нюша заменила слова «пить текилу» на «быть счастливой» – все-таки дочка уже большая, может услышать, что поет мама.

«Серафиме-Симбе недавно исполнилось пять лет, – рассказала Нюша. – И она постоянно что-то придумывает. Сочиняет и песни, иногда просто их перепевает – оставляет мелодию, но меняет слова».

Скоро день рождения и у маленького сына, сообщила Нюша. 14 декабря Сафрону исполнится два года.