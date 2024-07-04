Нюша и ее муж отказались от примирения

Суд давал им месяц на то, чтобы изменить, по возможности, свое решение о расставании. Тем не менее супруги, у которых двое детей, не захотели сохранять семью и предпочли развод, сообщает Mash.



Нюша

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В ответ на вопрос судьи о сохранении семьи и Нюша, и Игорь Сивов ответили отказом 3 июля 2024 года. Теперь 15 июля чету ожидает мировой суд, на котором решится вопрос, с кем будут жить общие дети. Претензий друг к другу у певицы и бизнесмена нет, они продолжают вместе воспитывать пятилетнюю дочь Серафиму-Симбу и четырехлетнего сына Саффрона.

Напомним, что певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов объявили о разводе в начале июня 2024 года.