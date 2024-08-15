На день рождения Нюша выпустила «Wrong Radio» о себе

«У Игоря и Нюши нет разногласий по поводу бракоразводного процесса. Они изначально достигли...

«У Игоря и Нюши нет разногласий по поводу бракоразводного процесса. Они изначально достигли...

PR-директор Игоря Сивова рассказал, с кем останутся дети после развода с певицей Нюшей.

PR-директор Игоря Сивова рассказал, с кем останутся дети после развода с певицей Нюшей.

Суд давал им месяц на то, чтобы изменить, по возможности, свое решение о расставании. Тем не менее...

Суд давал им месяц на то, чтобы изменить, по возможности, свое решение о расставании. Тем не менее...

Нюша и ее супруг Игорь Сивов отказались от примирения в процессе развода.

Нюша и ее супруг Игорь Сивов отказались от примирения в процессе развода.

Певица Нюша и ее муж Игорь Сивов объявили о разводе. Официальное сообщение о расставании они...