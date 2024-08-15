На день рождения Нюша выпустила «Wrong Radio» о себе

Песню артистка создала со своим постоянным соавтором Дмитрием Агафоновым. Режиссер клипа Ines Po.
«В этом треке я пою о том, что моя любовь, выраженная в виде этой песни, не будет играть на «неком неправильном радио». Смысл композиции заключается в небольшой игре вокруг ярлыков общества, например: «чтобы пробиться, надо иметь связи, с кем-то спать, платить за эфир». Возможно, такой вариант развития событий имеет место быть, но я считаю, что то, что сделано с любовью и от сердца, найдет своего слушателя в любом случае. А в куплетах я знакомлюсь с аудиторией и немного рассказываю о себе — вот она я, с музыкой для моих людей, которым это нравится», - рассказала Нюша в интервью The Voice Mag.
Клип был снят более двух лет назад, когда Нюша находилась на 8 месяце беременности, ожидая сына Саффрона. Несмотря на это, энергичные танцевальные сцены выполнены без дублера. В ролике певица предстает в образе хозяйки роскошного особняка с угодливыми служанками и белыми конями.
«Работа над песней и клипом "Wrong Radio" была очень увлекательной, мы все горели процессом. Спустя несколько лет, в свой день рождения, я хочу подарить его всем любителям моего творчества», - говорит Нюша.
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