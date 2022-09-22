Нюша раскрыла тайну имени своего второго ребенка

Дело в том, что этим вопросом в семье звезды занимается только мать её мужа Игоря Сивова. Свекровь предложила всего два имени на выбор и супруги очень быстро определились, назвав наследника Сафрон.



Нюша

Тайну необычного имени сына Нюша раскрыла в эфире популярного шоу «Тема» на RU.TV.







«Единственной альтернативой было имя Соломон. Оба имени предложила мама моего мужа. В нашей семье так повелось, что она руководит именами. Имя дочери мы тоже выбирали с её помощью. Когда время близилось к родам появилась мама, предложив нам интересный вариант. За пару недель до родом прозвучало имя Соломон. А потом, уже буквально в последний момент она же предложила вариант с Сафроном. Вот тут мы с мужем просто замерли и поняли, что это – то самое», - говорит Анна.

Кстати, Нюша напомнила, как перед самым рождением сына решила подшутить над поклонниками и призвала их помочь с выбором имени, обещая, что в ином случае назовёт наследника Пумба. Она на полном серьёзе заявляла фанатам, что сын должен соответствовать, ведь дочь зовут Симба. И многие поверили...