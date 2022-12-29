Нюша прокомментировала слухи о третьем ребенке

Певица не только строит карьеру, но и воспитывает двоих детей: дочь Симбу и сына Саффрона. Сыну Нюши в середине декабря исполнился всего лишь год, но поклонники уже заподозрили исполнительницу в том, что она снова находится в «интересном положении».

Причиной для таких слухов стало то, что на некоторых недавних фото певицы пользователи заметили слегка округлившийся живот.



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В одном из интервью певица была вынуждена развеять слухи о грядущем пополнении в её семье. Нюша заявила, что небольшой животик появился у неё из-за лишнего веса, однако над этой проблемой она сейчас активно работает в спортзале.

«Ну, минимальный животик у меня есть, я над этим работаю», – объяснила артистка.

Нюша допускает, что в будущем они с мужем захотят завести еще одного ребенка, однако сейчас этого в планах нет.