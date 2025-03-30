Таня Шаманина (экс-Guru Groove Foundation) ушла в эстрадную музыку

И тут нужны пояснения. Где-то в 2009 году Guru Groove Foundation взорвали корпоративный рынок страны, презентовав шикарный англоязычный проект в духе фанка, фьюжна и электро-попа. Все корпоративы стали их вотчиной (сегодня их место занял Therr Maitz Антона Беляева, но и он, кажется, тяготится уже этим). О широкой народной популярности не было и речи, но вот выступать на открытии или закрытии фестивалей, - туда звали именно Guru Groove Foundation. Хотя их солистка Татьяна Шаманина начинала именно что в попсе, в проектах Party и Supersonic, а еще пела на бэках в «Серебре», даже съездив на «Евровидение» в 2007 году.



Таня Шаманина

Первая попытка вырваться из рамок корпоративов случилась в 2016 году, когда великолепная вокалистка Татьяна пошла в шоу «Голос» на Первом канале. Не победила, но знакомства с Биланом, Лепсом, Гагариной и Агутиным получила. После проблем со здоровьем где-то примерно с 2021 года Шаманина начала дрейф в сторону поп-музыки. Не все это заметили, но в 2023-2025 годах Шаманина выпустила целый ряд поп-треков.

А на концерте в рамках фестиваля «Море музыки» на ВДНХ Таня Шаманина исполнила почти всю эту подборку, включая новые треки, и объявила о том, что это ее новая концертная программа и будущий альбом «Эстрада». На секундочку, на концерт пришли Дима Билан и Пелагея. И очень активно поддерживали певицу. Тут же были мама певицы, и хирург, который спас здоровье певицы.



Таня Шаманина

На концерте Таня Шаманина (именно так звучит новый бренд певицы) спела уже выпущенные синглы «Девочка», «Танго», «Я ли не та», «Всегда», Moscow (главный хит Guru Groove Foundation) и множество новых песен, названия которых мы пока не знаем.

«Мне очень приятно видеть сегодня в зале невероятно дорогих и близких мне людей, моих подруг. Мою мамочку, моих давних студенческих друзей. Моих шикарных коллег по сцене. Сегодня все самое лучшее для Вас».

Прозвучали и премьеры. «Именем моим», например.

«Знаете, когда отношения затягиваются. Когда каждый мечтает что-то в порыве страсти, - у меня была такая ситуация давным-давно. Так вот тем, кто собирается расстаться», - анонсировала ее Таня Шаманина.

На песне «Мою любовь» Дима Билан не выдержал, и вышел на сцену.

«Я никаким образом не хотел помешать, но не подарить этот букет не мог. Знаете, такие артисты, тем более такие невероятно талантливые, как Танюша, - они невероятно чувствуют жизнь, невероятно чувствуют пространство. Каждый артист чувствует энергетическую подачу и отдачу, когда белухи чувствуют твои ноты, они посылают сигналы и проверяют твою реакцию. Татьяна написала несколько песен для моего нового альбома, и я сейчас думаю, насколько она талантливый человек. Я в восторге от того, как ты хватаешь пространство, смыслы, музыку, и ты же все это делаешь сама. Это просто невероятно».

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Таня Шаманина

«Сейчас прозвучит песня, которую многие знают. И я, конечно, от нее чуть-чуть устала. Ничего страшного, она моя. А много-много лет назад, когда я была совсем юной-юной девочкой, и меня пригласили в Москву, меня не отпускал папа. Я единственный ребенок в семье. Он не хотел этого. «Она же ее съест», - говорил он. Но есть один человек. Что она сказала, моя мама,я не знаю… Но на следующее утро папа сказал: «Доченька, езжай!». И благодаря моей любимой мамочке я исполнила свою мечту! Мама, спасибо тебе за исполнение моей мечты! (мама была тут, и получила свои цветы). Любите своих мам, и знайте, что мамы — наша опора, наша любовь, наша надежда, и когда бьется сердце мамы — Ваш источник жизни будет всегда полон, И Вы сможете сделать все, что Вы хотите. А если кого-то из родителей не стало, - всегда простите их. Они стоят за Вашими спинами. Мама, спасибо тебе за исполнение моей мечты!».

С тех пор, когда Нино Катамадзе не смогла приезжать в Россию, - эта ниша крутой инструментальной музыки с супер-вокалисткой будто освободилась. Таня Шаманина — идеальная кандидатура на ее симметричную замену. Разные фактуры, но смысл тот же. И говорит Таня не менее зажигательно.

Несколько премьер прозвучало. «Ты обещал мне», «Пару фраз», «Я с тобою всегда» и другие новинки. Тут следует отметить, что муж Тани Егор в этот день рулил звуком. И делал это не слишком хорошо, потому что почти все время слова песен невозможно было расслышать. Певица просто растворялась в плотном груве песен. Столь неудачной звукорежиссуры на концертах я давно не встречал.

Что касается новых песен Тани Шаманиной, то есть разные толкования. Я полагаю, что Таня слишком сильно полагается на отсылки к поп-хитам разных времен. Она блистательная певица, одна из лучших в России. Но делать песни на преображениях песен «Тату», ABBA (буквально буквальных) или там Джеймса Брауна — не самая лучшая идея. Все это изначально вторично.



Таня Шаманина

Да, Дима Билан признался в том, что возьмет две песни Тани Шаманиной в свой новый альбом. Но я уверен, что он никак не будет косплеить ABBA или «Тату». Тогда зачем это самой Тане Шаманиной?

Уверен, что решение отказаться от мощного бренда Guru Groove Foundation — болезненное и продуманное решение. Наверное, так нужно.

Если честно, в новой программе Тани Шаманиной я не услышал бэнгеров и суперхитов. Возможно, «Будь со мною всегда» станет таковым, но я не уверен. Возможно, Таня напишет их к выходу альбома «Эстрада», или как там еще он будет называться. Но пока бэнгеров нет. Таня невероятная, она поет тоже невероятно, - но нужны хиты.

Гуру КЕН