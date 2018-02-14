Guru Groove Foundation презентуют Just Another Day

Новые композиции, как обещает Татьяна Шаманина, вновь удивят жанровой смелостью, палитрой настроений и музыкальным размахом.

Guru Groove Foundation – резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны, таких как Пикник Афиши, Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest, Дикая Мята, Lady in Jazz, Черешневый сад и многих других. Номинанты Премии МУЗ-ТВ 2017. Наряду с главными российскими звездами, в 2013 Guru Groove стали участниками торжественной церемонии закрытия Универсиады в Казани, а в 2015 блестяще выступили на торжественной церемонии закрытия Чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта. За несколько лет активной концертной деятельности, группа делила сцену с такими зарубежными хедлайнерами, как De Phazz, Janelle Monae, Zap Mama, Goran Bregovic, Sinead O’Connor, Ayo и др.

Guru Groove Foundation - музыкальный коллектив, образованный в 2009 году благодаря инициативе трех его участников: Татьяны Шаманиной, frontwoman группы, лауреата международных вокальных конкурсов, саксофониста Егора Шаманина и саунд-продюсера Геннадия Лагутина.

Татьяна Шаманина принимала участие V юбилейном сезоне проекта Голос на 1 Канале.