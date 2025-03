Straight Hands — Touchstones

2024.

Жанр: прог-рок, фьюжн, акустика.

Группа Straight Hands основана гитаристом Алексеем Матвеичевым, учеником Дмитрия Охапкина («Атлантида», «Узел Связи», «Ракета» и «Белый камень» – из театра песни А.Б. Пугачевой), и ударником Олегом Ледяевым, учеником Михаила Жукова («Звуки Му», «Поп-Механика»). В группе также есть бас-гитара и другие инструменты, в будущем состав будет расширен. Но вот так получилось, что первый альбом «Touchstones» сочинен и записан Алексеем (автор музыки) и Олегом (аранжировка) вдвоем на домашней студии.



Straight Hands

Уже первый трек Dombra from Far Away привлекает не только нестандартным звучанием собственно домбры, но и потусторонним тембром «поющей» гитары, когда то ли синтезатор это выпевает, то ли умелая гитара (как Роберт Фрипп любит). А еще и изощренные перкуссионные партии на фоне всего этого великолепия. В Flow of Time на прог-роковый вайб наслаиваются готичные фрески сумрачной акустической гитары с кельтским ароматом. И да, эти сиюминутно меняющиеся синкопы, когда невозможно уследить, – то ли бас так чудит, то ли перкуссия шаманит. А в Fast Ride Алексей Матвеичев выдает почти Ингви Мальмстина, это true fast, ноты с пулеметной скоростью вылетают сначала из акустической гитары, а затем и электрики. Бенефис какой-то. Но и перкуссия Олега Ледяева свое дело знает, и бас, прописанный Алексеем, так же хорош.

В Raindrops музыканты Straight Hands дают слушателю передохнуть, уходя в задумчивый мелодичный фьюжн. Вокала в этом альбоме нет, но не сразу это замечаешь, – настолько велика плотность самого музыкального материала. Вот только на Raindrops приходит в голову, что уж хотя бы бэков/вокализов тут не помешало б. Хотя соло гитары Матвеичева максимально приближено к звучанию человеческого голоса, это медицинский факт.



Алексей Матвеичев

Вторая половина альбома выглядит как би-сайды или наброски для будущей работы. Dance for Ukulele and Djembe — забавный эксперимент с тем, что будет, если совместить укулеле и джембе, а поверх наложить гитарные импровизации. Если бы тут была плотная бочка — то получился бы почти Дидюля. Window to the West возвращается к прог-роковой мощи гитарных риффов и почти истошных соло, но грузноват и цельной картины не создает (может, стоило с кантри поиграться, раз уж West?).

Куда более ярок Down the Alley, где к тем же яростным риффам и виртуозным арпеджио добавляются привычные для King Crimson квадраты с неровными размерами, создающие ритмические сбивки и полиритмическую сложность. Но тут как будто музыканты очень скоро охладевают к этому. Down the Alley уходит в тень, не успев начавшись.

«Сегодня у нас на всех площадках выходит небольшой инструментальный альбом. Он был спонтанно сочинён и записан всего за несколько дней Алексеем и Олегом на домашней студии. Идеальный саундтрек для глубоких раздумий во время прогулки по тенистой аллее», – написали музыканты в день выхода альбома.

Что же, Sessions – привычный формат для первоклассных музыкантов, коими, без сомнения, являются музыканты Straight Hands. Качеству музыкального материала это не вредит. На мой взгляд, пострадала разве что композиция: длинные треки могли бы быть поизящнее в смысле разнообразия, какой-то неожиданной тишины или просто транспонирования тональности вверх-вниз. На сессиях так не сыграешь.

Все это не отменяет того, что Straight Hands выпустили абсолютно выдающийся альбом в этом редком по нашим пенатам жанре. Он искрится проговой энергией, всем этим гитарным звукопомешательством, перкуссионной роскошью, – часто ли доводится такое слушать в последние годы? Я уж не говорю, что этот материал может быть вполне востребован в европейских странах и США, где сохранилась огромная аудитория серьезной музыки.

Забыл сказать, что название альбома Touchstones переводится как «пробирный камень», – это пластинка из сланца или лидита, об которую в древности царапали золотые предметы, чтобы понять степень чистоты золота. Straight Hands выпустили Touchstones самой высокой, 750-й пробы, – но это всего лишь аванс. Музыкантам стоит выпустить студийный альбом, где они снимут вопросы к Sessions и покажут свое истинное мастерство.

Гуру КЕН