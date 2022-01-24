Рустэм Султанов - «Утро нерабочего дня»

Sferoom Distribution, 2021. Формат: альбом.

Жанр: поп, поп-рок, инди-рок, софт-рок, авторская песня.

Рустэм Султанов — не ноунейм, а весьма преуспевший в музыкальном шоу и медиа бизнесе человек. Он - создатель таких телеканалов, как Music Box, NeoTV, RU.TV, и немецкого интерактивного музыкального телеканала iMusic One. Сейчас занимается спутниковыми телекоммуникациями. А песни выпускает минимум с 1985 года.

При этом он живет в Черногории, а его соавтор Борис Орлов — в Израиле. Запись инструментов — в Лондоне и Москве. Сведение там же, мастеринг — в Париже. Именно так, как мне кажется, и должен выглядеть современный поп-артист. Нет никаких привязанностей к географии. Сам артист называет свое творчество «авторской авантюрой музоблуда и графомана».

Но это обманки. Песни 60-летнего Рустэма Султанова скорее можно отнести к позитивному поп-року в духе брит-попа и условного «Браво».



Рустэм Султанов

Всего в альбом «Утро нерабочего дня» вошло 12 песен. Хрусткий голос Рустэма Султанова при довольно скромном диапазоне умудряется раскрывать массу эмоций, оставаясь формально нейтральным, за счет обертонов и особенной исповедальной интонации. Песни же удивительно позитивны, - «смотри, как через камень пробивается росток» («Надо жить»). Песни взывают к приятию и положительным эмоциям, несмотря ни на какие повороты в жизни.

С мелодиями не все так гладко. Действительно запоминающихся песен на альбоме «Утро нерабочего дня» нет, сознание скорее схватывает позитивный настрой песен. Тембр вокала Султанова весьма специфичен, к тому же. Нужны более яркие песни. Хотя все искупает искренность исполнителя и ориентация аранжировок на лучшие образцы вроде U2 или Coldplay.

Вопрос о том, востребован ли поп-рок в нынешней России, открыт. С одной стороны, все больше юных музыкантов вроде Dabro используют гитарные риффы в обрамлении битов, с другой — популярность сугубо гитарных групп падает на глазах. Так что прогнозы для Рустэма Султанова я бы делать поостерегся, - а вот для любителей душевной музыки с живыми гитарами это самое то.

Гуру КЕН