«1993% хитов». А что, если перезаписать хиты 1993 года?

Ладно, я-то застал эти хиты в самом их расцвете, и слушал их многократно (даже поневоле). Но аудитория Iowa или Доры уж никак не могли их слушать, и эмоционально пропитаться ими. Очень скоро выяснилось, что и сами артисты-участники далеки от эмпатии к этим трекам, и восприняли их скорее как рабочую платформу для современных каверов. Что эмоций точно не добавляет.

Катя Iowa поет «Фотографию 9 на 12» Ирины Аллегровой как техно-гик. Что-то там переставляет, выдумывает хуки. Трагичная история любви, пропетая Аллегровой, вообще прошла мимо юной Кати. Ваня Чебанов поет «Солдата любви» от «А-Студио» - и тут просто копия знаменитого фанк-звука этой группы, никакого нового звука просто нет. А вот Zivert поет «Я куплю тебе дом» от полузабытого «Лесоповала», - и точно попадает в эмоцию, в переживания, но ценой становится отказ от привычного модного звука Zivert. То есть у всех по-разному.

Mirele перепевает «Поздравляю» Игоря Николаева примерно так же. Старые песни будто утягивают новых артистов в глубь эстрадных хлябей, они будто сильнее новых вайбов. Они просто мелодичные, в отличие от того, что приходится петь нынешним модным артистам. Испытание мелодичностью могут выдержать не все. Settiers (не знаю, кто это вообще) поет «Никто-никогда» Алены Свиридовой будто на одной ноте ради драматичности, подчеркнутой баритон-саксом, - но это выглядит как «Аигел» на минималках. Это самая музыкальная версия, но рядом со Свиридовой выглядит версией школоты в подворотне, без обид.

А что с шансоном, он же был тоже популярен в 1993? «Кольщик» Михаила Круга поет неожиданно Гио Пика с ярким грузинским акцентом. Вполне органично поет, грузинские воры в законе такое могли бы спеть. Ого, какая неожиданность. Партия гитары, кстати, особенно доставляет. Или вот «Привет с большого бодуна» группы «Дюна» с исполнении Sqwoz Bab, - и тут органика, точное попадание.

И переходим к лирике. «Как жаль» Татьяны Булановой в версии певицы Дора, - тут снова точное попадание. Дора не пытается попадать в интонации Булановой, но невероятно точно снимает эмоции, - а это самое главное. Не удивлюсь, если аудитория Доры воспримет ее как собственную песню певицы. Блистательная песня. Или вот «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина, - тут ничего не получилось. Некий Максим Свобода сделал рок-обработку, но вообще не прочувствовал трагедию историю, заменив ее размашистыми рок-риффами. Они не работают. Артист просто фальшивит.

Ну и немного про дэнс. «Стюардесса по имени Жанна» Преснякова перепела Dead Blonde, и допустила точно ту же ошибку. Песни 90-х годов были про чувства, а не про биты. Вообще мимо. Песню «Batman» в качестве хита я вообще не помню, и не уверен, что она была, но версия GSPD — очень блекло и неинтересно. «На белом покрывале января» - спорная песня группы «Сладкий сон», - Kamazz поет почти аутентично, но совершенно не интересно.

К чему я веду? Фрэшмены действительно не знают про песни 30-летней давности. Они многие и не родились еще тогда. Их аудитория тоже точно не знает их. Но под проект они могут их петь, некоторые удачно, некоторые не очень. И насколько же треки попадают в точную аудиторию ждущих! Это отличный эксперимент. Без помощи МТС Лейбла артисты вряд ли сделали такой эксперимент. Но сделали. И теперь это можно услышать.

Гуру КЕН