ИИ-группа стала живой после прихода популярности

В состав группы вошли семь артистов: вокалисты Джоджо и Лиса, гитаристы Миакэт и Ник, басист Юри, барабанщик Мирко и продюсер Каге. Появление реальных людей в коллективе повысило его популярность.

Ранее Neon Oni слушали только на стримингах. На Spotify у группы — более 79 тыс. ежемесячных слушателей. Главный хит проекта — «Satori Sedai» — набрал свыше 1,2 млн прослушиваний на платформе.

Теперь же поклонники могут наконец послушать композиции Neon Oni вживую. Группа намерена давать офлайн-концерты — для этого, собственно, и были найдены реальные музыканты.

Коллектив просуществовал в ИИ-формате чуть более полугода. Первые треки он представил в сентябре 2025 года. Изначально слушатели приняли группу позитивно, но вскоре стали замечать странности в их контенте.

В соцсетях все чаще стали звучать обвинения в том, что Neon Oni — ИИ-проект, обманывающий фанатов. Создатели группы публично признали, что ее творчество было сгенерировано.

По их словам, Neon Oni был экспериментом, творческие результаты которого никогда не должны были быть услышаны широкой аудиторией. Но люди нашли треки ИИ-коллектива и стали просить выпускать новую и новую музыку.

«Зародившись в цифровом мире, проект развивался быстрее, чем ожидалось. Новая музыка, визуальные эффекты, мерчандайзинг и истории — все это формировалось сообществом, которое хотело чего‑то большего, чем просто виртуальная группа. В конце концов самое главное пожелание — воплотить все в реальность — стало невозможно игнорировать», — отметили авторы Neon Oni.

Группа, теперь уже вполне настоящая, собирается на гастроли по всей Японии. Первое выступление запланировано на 29 марта, его покажут в прямом эфире.

Автор проекта Кейдж отметил, что мотивацией для создания реальной группы стала любовь поклонников. Он подчеркнул, что не заработал много на коллективе, когда тот был еще виртуальным.

«Как вы знаете, доход от стриминга очень низок, и вся прибыль от мерча, который я продавал до того, как группа стала реальной, была передана различным японским благотворительным организациям», — пояснил Кейдж.