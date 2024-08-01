В Сенат США внесен закон о запрете бесконтрольного использования голосов и образов артистов в ИИ

Музыкальная индустрия приветствовала внесение в Конгресс США Закона «О запрете подделок», который предоставит новое федеральное право в соответствии с законодательством США, позволяющее людям контролировать свой образ и голос в контексте искусственного интеллекта, обеспечивая защиту от несанкционированных подделок и клонов голоса.

Вся индустрия приветствовала этот акт и новое право, которое он введет. Однако группы артистов, в частности, будут приветствовать ограничения на передачу и лицензирование этого права, стремясь гарантировать, что компании в музыкальной индустрии не будут оказывать давления на артистов, заставляя их передавать контроль над своим образом и голосом деловым партнерам на долгосрочной основе.

Предлагаемый акт был впервые изложен в дискуссионном документе в прошлом году , а теперь официально представлен в Сенате США сенаторами Крисом Кунсом, Маршей Блэкберн, Эми Клобучар и Томом Тиллисом. Он решительно поддерживается организацией Human Artistry Campaign, которая утверждает, что предлагаемый новый закон «устанавливает прочную федеральную базу, защищающую всех американцев от инвазивных дипфейков, созданных ИИ, которые сегодня наводняют цифровые платформы».

«От молодых студентов, подвергающихся издевательствам с помощью несанкционированных копий их изображений откровенно сексуального характера, до записывающихся артистов и исполнителей, чьи записи воспроизводятся для исполнения или исполнения произведений, которые они никогда не создавали и на которые не давали согласия, — добавляется в нем, — «Закон о запрете подделок предоставляет мощное и столь необходимое новое оружие в борьбе за защиту изображений и голосов людей от кражи, клонирования и неправомерного использования».

Для индустрии развлечений новое право поможет исполнителям остановить несанкционированное использование их образа и изображения, а также поможет укрепить новый источник дохода, где исполнители позволяют деловым партнерам использовать их образ и изображение через лицензионные соглашения. Некоторые исполнители уже экспериментировали с генеративным ИИ таким образом, но коммерческая ценность таких проектов зависит от возможности блокировать несанкционированную деятельность.

Вот почему отраслевые организации из всей музыкальной индустрии, включая те, которые представляют звукозаписывающие компании и музыкальные издательства, а также артистов и авторов песен, сегодня приветствовали Закон «О запрете подделок».

Артисты, которые видят возможности получения дохода за счет использования своего образа и голоса с помощью ИИ, вполне могут попытаться заключить партнерские соглашения со своими лейблами в этой сфере, хотя ранее музыкальные менеджеры высказывали опасения, что лейблы могут оказывать давление на артистов, чтобы те предоставили им это новое право навсегда.

Однако Закон о подделках NO FAKES обеспечивает защиту в этой области. Право не может быть передано другой стороне до смерти человека, а лицензионные соглашения не могут превышать десяти лет. Лицензии также должны включать «достаточно конкретное описание предполагаемого использования соответствующей цифровой копии».

Еще одно беспокойство, которое ранее высказывалось, заключается в том, что новое право, введенное Законом NO FAKES, может быть использовано для ограничения свободы выражения других создателей. Действительно, коалиция ReCreate, которая объединяет различные организации, представляющие цифровые компании и других пользователей произведений, защищенных авторским правом, опубликовала заявление, в котором ранее сегодня снова выразила эту обеспокоенность.

«Закон NO FAKES создаст больше проблем для творчества и общества, чем решит, — говорится в нем, ссылаясь на проблемы, связанные с конфиденциальностью потребителей, а также свободой выражения мнений. - Re:Create призывает Конгресс тщательно рассмотреть весь спектр последствий этих законопроектов, включая угрозы открытому интернету, свободе слова и будущему творчества», — добавили они.

Однако Human Artistry Campaign настаивает на том, что закон решает эти проблемы, полагая, что предлагаемый законопроект «содержит тщательно выверенные исключения для защиты подлинного интереса общественности к свободе слова, открытому дискурсу и творческому повествованию — не попирая при этом основополагающую потребность в реальной, реализуемой защите от широкого спектра инвазивных и вредоносных дипфейков и голосовых клонов».

По мере того как инструменты генеративного искусственного интеллекта становятся все более сложными и широко используемыми, во всем мире ведется много споров о необходимости новых или расширенных прав в законодательстве, которые позволят людям прекратить несанкционированную эксплуатацию их образа или голоса.

Закон об авторском праве может помочь в определенной степени, поскольку для того, чтобы модель ИИ могла воспроизвести чей-то образ или голос, ее необходимо будет обучить с использованием существующего контента, который содержит этот образ или голос, и этот контент, скорее всего, защищен авторским правом. Однако многие компании ИИ по-прежнему утверждают, что могут использовать существующий контент без получения разрешения от владельцев авторских прав, плюс люди не обязательно владеют авторскими правами на изображения, видео, аудио и музыку, в которых они появляются.

Это привлекло внимание к правам на публичность или личность, которые призваны защищать образ и, возможно, голос. В США эти права в настоящее время существуют на уровне штата, и не совсем ясно, как они будут работать в контексте ИИ, хотя штат Теннесси уже ввел новое право на публичность, которое обеспечивает необходимую ясность в этом штате.

Закон NO FAKES вводит новое федеральное право, которое дополняет, а не заменяет права на публичность на уровне штата. Хотя по концепции он схож с существующими правами на публичность, закон позиционирует новое право как часть закона США об интеллектуальной собственности.

В Великобритании в настоящее время нет права на публичность или личность в законе, что является причиной для беспокойства. Организации музыкальной индустрии, включая UK Music и Council Of Music Makers , призвали законодателей заняться этим вопросом, и такие вещи, как NO FAKES Act, могут оказаться влиятельными, если и когда правительство Великобритании рассмотрит возможность введения аналогичного права.

Отметим, что в российском правовом поле подобных законопроектов пока нет, и отсутствуют публичные обсуждения по этому злободневному вопросу.

Ответы музыкальных компаний и организаций на внесение Закона «О недопущении подделок» в Сенат США

Тино Гальярди, президент Американской федерации музыкантов:

«Музыканты формируют основу записанной музыки, и их звуки и вклад должны быть защищены. Закон NO FAKES ACT является важным шагом на пути к уважению вклада создателей путем предотвращения несправедливой эксплуатации со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Мы с нетерпением ждем принятия этого законопроекта наряду с другими, которые помогут профессиональным музыкантам продолжать зарабатывать на жизнь, внося свой уникальный человеческий дар в нашу культуру и нашу экономику».

Элизабет Мэтьюз, генеральный директор ASCAP:

«В контексте цифровых копий или политики ИИ в целом, создатели музыки из ASCAP нуждаются в том, чтобы Конгресс поставил людей на первое место и закрепил прозрачность, согласие, компенсацию, кредит и глобальную согласованность в законе. Мы приветствуем сенаторов Кунса, Блэкберна, Клобучар и Тиллиса за прогресс в принятии законодательства, признающего ценность человеческого творчества для развития ИИ».

Джен Якобсен, исполнительный директор Artist Rights Alliance:

«Artist Rights Alliance приветствует сенаторов Кунса, Блэкберна, Клобучар и Тиллиса за представление законопроекта NO FAKES, который поможет остановить коварное использование несанкционированных подделок ИИ и голосовых клонов. Музыканты полагаются на свой голос и образ как на источник средств к существованию и не могут позволить себе, чтобы их художественная и личная целостность была нарушена этой оскорбительной практикой. Ни один человек не должен жить в страхе, что его образ будет эксплуатироваться без согласия, и закон NO FAKES поможет защитить всех нас от этого хищнического и неэтичного использования ИИ, технологии, которая так многообещающа при ответственном использовании».

Ричард Джеймс Берджесс, генеральный директор Американской ассоциации независимой музыки:

«Закон о запрете подделок — это важный шаг в защите людей от несанкционированных цифровых копий путем установления четких прав интеллектуальной собственности на их голос и образ. Он обеспечивает баланс между защитой при жизни и посмертной защитой наследия. Мы в восторге от внесения этого законопроекта, поскольку он станет важным инструментом защиты творческого искусства в эпоху ИИ. Надежная структура закона для ответственности и средств правовой защиты, наряду с разумными исключениями и положениями о безопасной гавани, гарантирует создателям сохранение контроля над их цифровой идентификацией, допуская законное использование. Мы стремимся работать с авторами законопроекта, чтобы гарантировать, что это новое право будет доступно артистам всех уровней успеха и популярности».

Вилли «Профет» Стиггерс, генеральный директор Black Music Action Coalition:

«Black Music Action Coalition с гордостью поддерживает Закон о запрете подделок. Вместе с некоторыми из ведущих лидеров отрасли, такими как RIAA, SAG-AFTRA, MAC, SONA, ARA и другими, мы надеемся продолжить защищать и бороться за интеллектуальные права и визуальное сходство индустрии развлечений и предотвратить угрозу недобросовестного копирования».

Майк О'Нил, генеральный директор BMI:

«Создатели музыки всегда использовали новые технологии для создания своего искусства, и использование инструментов генеративного ИИ не будет исключением. Однако необходимы меры защиты, гарантирующие, что интеллектуальная собственность, голос, изображение и сходство создателей не будут использоваться без их разрешения. BMI благодарна сенаторам Кунсу, Блэкберну, Клобучар и Тиллис за то, что они признают важность этих мер защиты и приняли меры, внедрив Закон о запрете подделок. Мы с нетерпением ждем возможности работать с ними и нашими друзьями в музыкальном сообществе, чтобы защитить наших партнеров от неэтичного использования ИИ».

Дональд Коэн из Fan Alliance:

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Поклонники хотят знать, что артисты, которых мы любим, полностью контролируют свой облик, свой голос и свое искусство. Этот законопроект гарантирует, что мы смотрим и слушаем этих артистов, а не компьютерные подделки».

Доктор Мойя МакТиер, старший советник кампании Human Artistry:

«Кампания Human Artistry приветствует сенаторов Кунса, Блэкберна, Клобучар и Тиллиса за разработку сильного законодательства, устанавливающего фундаментальное право, дающее каждому американцу контроль над собственным голосом и лицом против нового натиска высокореалистичных голосовых клонов и дипфейков. Закон NO FAKES поможет защитить людей, культуру и искусство — с четкой защитой и исключениями для общественных интересов и свободы слова. Мы призываем весь Сенат уделить первостепенное внимание и принять этот жизненно важный двухпартийный закон. Оскорбительная экосистема дипфейков в Интернете ежедневно разрушает все больше жизней и порождает все больше жертв — американцам нужна эта защита сейчас».

Сьюзан Дженко, член правления Music Artists Coalition:

«Music Artists Coalition приветствует использование ИИ в качестве инструмента для музыкантов, но стремится защищать права всех людей от злоупотреблений ИИ. Мы благодарим сенаторов Кунса, Тиллиса, Клобучар и Блэкберна за их дальновидность и принятие Закона NO FAKES, который дает артистам инструменты для защиты от цифровых подделок. Мы гордимся тем, что входим в коалицию защитников авторов, поддерживающих NO FAKES».

Барт Хербисон, исполнительный директор Nashville Songwriters Association International:

«Закон NO FAKES — важный законодательный акт, который поможет гарантировать, что создатели-люди сохранят права на свой голос и визуальное сходство. Законопроект, представленный сенаторами Блэкберном, Кунсом, Тиллисом и Клобучар, также защищает существующие права штата на действия, подобные тем, которые существуют в Теннесси в соответствии с Законом Элвиса. Мы призываем других сенаторов стать соавторами этого законопроекта, поскольку Nashville Songwriters Association International продолжает работать над созданием защитных барьеров вокруг генеративного искусственного интеллекта для защиты интеллектуальной собственности человека».

Натаниэль Марро, управляющий директор Национальной независимой организации талантов:

«В музыкальной индустрии существует долгая и тревожная история эксплуатации артистов, и теперь их образ находится под угрозой. Мы приветствуем инициативный Закон NO FAKES и благодарим сенаторов Кунса, Тиллиса, Клобучар и Блэкберна, а также наших партнеров по адвокации за их усилия по продвижению этого жизненно важного законодательства. Крайне важно заняться этим сейчас, чтобы обеспечить процветающее будущее для создателей музыки. NITO стремится добиться принятия этого законопроекта Конгрессом».

Дэвид Израэлайт, генеральный директор Национальной ассоциации музыкальных издателей:

«Мы высоко ценим лидерство сенаторов Кунса, Блэкберна, Клобучара и Тиллиса в этом важнейшем законодательстве по защите целостности создателей музыки. Закон NO FAKES 2024 года не только предотвратит подделки с использованием ИИ, но и предоставит людям критически важную возможность защиты, когда их личность эксплуатируется без их согласия. ИИ открывает невероятные возможности для авторов песен и артистов, однако установление параметров вокруг несанкционированных копий имеет важное значение для здорового музыкального рынка».

Морган Макнайт, исполнительный директор Ассоциации продюсерской музыки:

«Защита, предоставляемая Законом NO FAKES, имеет монументальное значение для творческого сообщества и для всех артистов, борющихся за сохранение и контроль прав на свое изображение. Мы благодарим сенаторов Кунса, Блэкберна, Клобучара и Тиллиса за представление этого закона и за признание важности, которую эта защита предлагает сообществу продюсерской музыки».

Харви Мейсон-младший, генеральный директор Академии звукозаписи:

«Академия звукозаписи благодарит сенаторов Кунса, Блэкберна, Клобучар и Тиллиса за их непоколебимое лидерство в защите артистов, создателей и всех людей. Закон NO FAKES является важным шагом вперед в нашей борьбе за то, чтобы ИИ использовался этично и справедливо для повышения креативности, а не для ее эксплуатации или замены. Этот закон обеспечит необходимую определенность и ясность всем заинтересованным сторонам, и мы призываем Сенат действовать быстро, чтобы принять его».

Митч Глейзер, генеральный директор Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки:

«Поскольку музыкальное сообщество принимает про-артистское, ориентированное на человека использование ИИ, Закон NO FAKES представляет собой огромный шаг вперед для умных, эффективных ограждений от безответственного и неэтичного использования этих технологий. Возвращаясь к первоначальным принципам и создавая новое обеспеченное правовой санкцией право интеллектуальной собственности, законодательство закладывает основу для переговоров о свободном рынке, которые будут продвигать как инновации, так и безопасность в области ИИ не только для артистов, но и для всех. RIAA выражает свою глубочайшую благодарность сенаторам Кунсу, Блэкберну, Клобучар и Тиллису и их командам за их настойчивое лидерство в объединении заинтересованных сторон для поддержки этого сбалансированного, продуманного, дальновидного законодательства».

Фрэн Дрешер, президент SAG-AFTRA:

«В грядущем десятилетии законодательство, подобное NO FAKES ACT, крайне необходимо для защиты американцев от жертв технологий, которые могут копировать наш образ и голос. Спасибо сенаторам Блэкберну, Кунсу, Клобучар и Тиллису за защиту прав человека путем принятия NO FAKES Act. Люди и сообщества должны быть защищены перед лицом инноваций».

Дункан Крабтри-Айленд, национальный исполнительный директор и главный переговорщик SAG-AFTRA:

«Экспоненциальное распространение технологий искусственного интеллекта, которые позволяют быстро и реалистично подделывать голоса и образы, делает законодательство, подобное Закону о запрете подделок, необходимым для сохранения контроля людей над использованием своих лиц и голосов. В SAG-AFTRA мы аплодируем сенаторам Блэкберну, Кунсу, Клобучар и Тиллису за введение этого жизненно важного законодательства».

Джон Джозефсон, генеральный директор SESAC Music Group:

«SESAC Music Group поддерживает Закон о запрете подделок, который обеспечивает надежную новую защиту от вредоносных дипфейков и голосовых клонов. Технологии не должны использоваться для содействия несанкционированной и некомпенсируемой эксплуатации голоса или образа авторов, исполнителей и художников. Этот законопроект является важным шагом вперед в защите их прав и обеспечении того, чтобы они могли продолжать зарабатывать на жизнь, занимаясь своим ремеслом. Мы приветствуем двухпартийное лидерство сенаторов Кунса, Блэкберна, Клобучар и Тиллиса в разработке и внедрении этого жизненно важного законодательства».

Мишель Льюис, генеральный директор Songwriters Of North America:

«Защита целостности создателей музыки никогда не была столь насущной. Songwriters Of North America благодарит сенаторов Кунса, Тиллиса, Клоубучар и Блэкберна, а также наших партнеров по защите прав за их усилия по обеспечению признания вклада истинных создателей музыкальных произведений, предотвращая эксплуатацию и искажение их оригинального искусства».

Майкл Хюппе, генеральный директор SoundExchange:

«Распространение несанкционированного генеративного ИИ продолжает угрожать музыкальной индустрии и артистам, которые безропотно наблюдают, как их творческие работы используются без их согласия, кредита или компенсации. Обновленная и улучшенная версия Закона о NO FAKES создаст федеральное право собственности на сходство и голос, а также обеспечит немедленное удаление несанкционированных копий по требованию с помощью эффективной системы уведомления и удаления. Короче говоря, NO FAKES восстановит равновесие, вернув власть в руки артистов, которым она принадлежит по праву».

Джереми Циммер, генеральный директор UTA:

«Мы должны быть неустанны в защите прав художников. Законодательство, подобное Закону NO FAKES, является позитивным шагом в обеспечении ответственного использования ИИ, пока мы исследуем его потенциал».

Кристиан Мьюирхед, сопредседатель WME:

«Мы рассматриваем технологию как дополнение, а не замену человеческого искусства. Необходимо установить ограждения, которые обеспечат непрерывные инновации, одновременно защищая имя, образ, образ и голос наших клиентов. Мы благодарим сенаторов Кунса, Блэкберна, Тиллиса и Клобучар за признание срочности этого вопроса и продолжим работать с ними, чтобы гарантировать, что все художники и наши клиенты останутся в центре этого жизненно важного законодательства».