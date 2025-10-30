UMG и Udio договорились. Другие суды мейджоров против ИИ продолжаются

В рамках соглашения компании в следующем году запустят платформу, которая будет использовать генеративный ИИ, обученный на основе авторизованной и лицензированной музыки.



UMG

Председатель правления UMG сэр Лучиан Грейндж заявил, что соглашения «демонстрируют нашу приверженность поступать правильно по отношению к нашим артистам и авторам песен, будь то внедрение новых технологий, разработка новых бизнес-моделей, диверсификация источников дохода и т. д.»

Генеральный директор Udio Эндрю Санчес заявил, что компании «создают технологический и бизнес-ландшафт, который кардинально расширит возможности создания музыки и взаимодействия с ней».

В 2024 году крупные звукозаписывающие компании Sony Music, Universal Music Group и Warner Records подали в суд на Udio и другую фирму ИИ Suno, обвинив их в массовом нарушении авторских прав путем использования записей лейблов для обучения систем ИИ, генерирующих музыку.

Лейблы утверждают, что компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, скопировали сотни песен у некоторых из самых популярных музыкантов мира, чтобы научить свои системы создавать музыку, которая будет «напрямую конкурировать с исполнителями-людьми, удешевлять их и в конечном итоге заглушать их».

В то время Суно и Удио утверждали, что использование защищенных авторским правом звукозаписей для обучения своих систем подпадает под добросовестное использование в соответствии с законодательством США об авторском праве, и описывали судебные иски как попытки подавить независимую конкуренцию.

Этот иск является одним из нескольких громких дел, поданных владельцами авторских прав, включая авторов, новостные агентства и художников, против технологических компаний за предполагаемое использование их работ без разрешения для обучения ИИ.

Иски Sony и Warner против Udio все еще продолжаются, как и иски всех трех лейблов против Suno.

UMG — крупнейший в мире музыкальный лейбл, в каталоге которого также значатся такие артисты, как Тейлор Свифт, BTS, Ариана Гранде, Сабрина Карпентер и Леди Гага.