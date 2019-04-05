В крупнейших лейблах Англии сохраняется гендерный разрыв в зарплатах

Прошлогодние результаты за 2017 год вызвали множество вопросов, поэтому мейджорам действительно пришлось улучшать показатели разрыва в оплате труда за второй год. Неравенство в оплате труда, которые наблюдалось на всех ступенях карьерной лестницы, вызвало протест в прошлом году, сообщает musicweek.com.

Warner Music UK

У Warner Music UK был особенно плохой набор показателей за 2017 год: средний разрыв в оплате труда составил 49%, а медианный разрыв в оплате труда - 21%. Средняя разница в оплате труда в 2017 году составила 44% в пользу мужчин, в то время как женщины занимали только 26% самых высокооплачиваемых рабочих мест.

Мейджор внес некоторые улучшения, говорят показатели 2018 года, хотя разрыв в оплате труда остается сильно искаженным в пользу мужчин. Разрыв по средней зарплате в 38,7% снизился более чем на 10 процентных пунктов. Но разрыв в медианной оплате труда фактически увеличился до 23,1% .

Более высокая доля высокооплачиваемых рабочих мест в Warner теперь занята женщинами - верхняя четверть ролей с точки зрения оплаты делится на 30,2% и 69,8% в пользу мужчин. Средний разрыв бонусов немного сократился до 39,1%, в то время как медианный разрыв бонусов составил 67,5% по сравнению с 82% в предыдущем году.

Более высокая доля женщин (81,7%, рост на 7,7 балла) в Warner Music UK теперь получают бонусы. Но количество получающих бонусы мужчин выросло до 86,5% (на 1,5 балла).

«Мы являемся компанией, которая стремится к достижению полного гендерного равенства на всех уровнях нашего бизнеса», - говорится в отчете о гендерной оплате, опубликованном исполнительным директором по персоналу WMG Марией Ошеровой и Максом Лусадой, генеральным директором рекорд-подразделения WMG и генерального директора / председателя Warner Music UK . Мы - компания, которая стремится к достижению полного гендерного равенства на всех уровнях нашего бизнеса

Warner Music

«Как показывают цифры в этом отчете, мы еще далеки от достижения этой цели, но мы движемся в правильном направлении и делаем успехи. Создание современной музыкальной компании, которая была бы справедливой и разнообразной, насколько это возможно, - это то, что мы хотим сделать; это также сделает нас более влиятельным игроком в мире культуры, на которую мы стремимся влиять».

В то время как у Warner Music есть женщины на руководящих должностях на лейблах - в том числе топ-менеджеры Кэти Уайт (Atlantic) и Дженнифер Айвори (Warner Bros) - у мейджора нет женщин-президентов лейбла. С прошлогоднего отчета компания сделала семь женских наймов выше уровня VP.

Warner Music приветствовала улучшение показателя средней заработной платы и заявила, что она продолжается в правильном направлении.

«Наши индикативные данные за январь 2019 года показывают, что гендерный разрыв в оплате сократился на 4%, но мы должны сделать больше, и мы полны решимости внести изменения, необходимые для достижения долгосрочных изменений», - говорится в отчете.

Мейджор недавно рекрутировал Нину Бхагват в качестве главы по вопросам интеграции и разнообразия. Уже принятые меры включают расширение участия женщин в программе глобального лидерства компании, обеспечение того, чтобы должностные инструкции были явно нейтральными с гендерной точки зрения, и увеличение пособий по уходу за ребенком.

Sony Music UK

По сравнению с Warner Music, Sony Music UK в 2017 году имела меньший разрыв в медианной оплате труда между мужчинами и женщинами в среднем на 4,6%, в то время как более показательная медианная разница в оплате труда составила 22,7%. Женщины занимали 36,7% самых высокооплачиваемых рабочих мест, при этом не было медианного разрыва в выплате бонусов, и более высокая доля женщин получила бонусы (75,3% по сравнению с 74,3%). Но средний разрыв в размере бонусов составил 45%.

Мейджор улучшил свои результаты за 2018 год со медианным разрывом в оплате труда 1,3% (по сравнению со средним показателем по стране в 8,6%) и средним разрывом в оплате труда 20,9%. Небольшое улучшение среднего разрыва в оплате труда объясняется увеличением представленности женщин на руководящих должностях - с 36,7% до 39,8%.

Но ситуация с бонусными выплатами ухудшилась. Средний разрыв между мужчинами и женщинами в Sony Music теперь составляет 50,1%, а медианный разрыв между мужчинами и женщинами составляет 12,1%. Более низкая доля женщин теперь получает бонус - 71,5% по сравнению с 76,3% для мужчин.

«Мы гордимся тем, что у нас одни из лучших руководительниц в отрасли, и мы постоянно работаем над тем, чтобы привлекать и удерживать топовых женщин-лидеров, - сказала Лиз Джеффри, вице-президент по персоналу. - Это ключевая часть нашей стратегии для продолжения успеха».

Sony Music

Меры Sony Music UK по сокращению разрыва в оплате труда и удержанию женского персонала включают гибкие условия труда (уровень одобрения заявок на 95%), «надежную» программу возврата к работе, сбалансированные списки при приеме на работу, карьерный рост для родителей, оплачиваемую стажировку (64 % женщин), внутренние продвижения по службе (50% женщин) и программы обучения и развития.

Задачи майора на 2019 год включают изучение влияния неосознанной предвзятости, обновленную структуру, обеспечивающую справедливое и последовательное выявление талантов, и проекты, который изучают опыт соискателя с точки зрения разнообразия.

«Мы стремимся продолжать сокращать разрыв в оплате труда и бонусах. В прошлом году мы добились больших успехов, которые, как мы надеемся, будут способствовать значительным изменениям в последующие годы, - говорится в докладе Sony. - Однако мы понимаем, что это непрерывный процесс, и отдельные обстоятельства могут влиять на эту тенденцию из года в год».

Из 351 сотрудника Sony Music 45,9% составляют женщины. Остается неясным, кто из партнеров по лейблу Sony и JVs включены или не включены в топы.

Universal Music UK



Морна Кук, старший директор по персоналу Universal Music UK

В результатах 2017 года Universal Music UK подчеркнула, что она включила всех сотрудников по всем направлениям своей деятельности - в общей сложности более 1300 сотрудников - в представление гендерных отчетов для правительства.

В прошлом году крупнейшая по доле рынка британская компания сообщила, что медианный разрыв в оплате труда составил 16,7%, а средний разрыв в оплате труда - 29,8% . Бонусный разрыв составил 30,4% (медиана) и 49,2% (среднее значение). Равная пропорция мужчин и женщин - 74% - получила бонусы. Тем не менее, в квартале с наиболее высоким уровнем оплаты труда гендерный раскол составил 70% -30% в пользу мужчин.

В 2018 году разрыв в средней заработной плате Universal составлял 29,1% (незначительно снизился), а средний разрыв в бонусных выплатах - 24,4% (почти на 25 процентных пунктов). По медианным показателям разрыв в оплате труда составил 20,9%, что, по словам компании, связано с увеличением числа женщин, набираемых на младших уровнях, и разрыв в выплате премий в размере 39,9%.

Опять же, почти не было разницы в доле сотрудников, получающих бонусные выплаты в Universal - 80% для женщин, 81% для мужчин. Соотношение полов у основных составляет 42% женщин, 58% мужчин.

«В Universal Music мы ценим и отмечаем разнообразие во всех формах команд нашего бизнеса, - сказала Морна Кук, старший директор по персоналу Universal Music UK. - Не будет преувеличением сказать, что успех нашей компании зависит от того, насколько наша команда отражает невероятное разнообразие нашего списка артистов и общества. Однако мы признаем, что еще многое предстоит сделать».

Кук отметила: «Общий разрыв в оплате труда в основном обусловлен тем фактом, что на руководящих должностях у нас меньше женщин, чем мужчин, и мы полны решимости этим заниматься. У нас уже есть значительное число женщин-руководителей, включая президентов двух из наших пяти ведущих звукозаписывающих лейблов, и мы будем продолжать увеличивать эти цифры путем индивидуального обучения и наставничества, будем поддержать развитие всех наших будущих лидеров. Наша политика в отношении семей также регулярно пересматривается».

Она добавила: «В то время как все более высокая доля наших сотрудников в целом получала бонусы в 2018 году, на наши основные показатели влияют бонусы, выплачиваемые высокопоставленным сотрудникам A&R - области музыкального бизнеса, в которую по-прежнему входит больше мужчин, чем женщин. Чтобы помочь в решении этой проблемы, мы активно набираем больше женщин, чтобы наша команда по A&R лучше отражала общее соотношение полов. Мы регулярно отправляем членов наших команд, чтобы говорить с молодыми людьми о возможностях карьерного роста в музыкальном бизнесе и рассказывать о нашей ведущей в отрасли схеме оплачиваемой стажировки, которой уже 10 лет. Мы наращиваем эту деятельность с особым акцентом на нацеленность на следующее поколение женщин A&R. Эта информационно-пропагандистская стратегия является частью нашей более широкой работы по поддержке и поощрению разнообразия во всех ее формах в нашей компании. Ликвидация разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами потребует времени, но остается главной темой нашей повестки дня наряду с нашей более широкой работой по разнообразию и интеграции».