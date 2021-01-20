Дмитрий Коннов уходит из Universal Music Russia

«Дорогие друзья, разрешите вам представить человека, которого большинство из вас отлично знают – Максим Власов, новый генеральный директор Universal Music Russia и Universal Music Publishing Russia, - написал Дмитрий в фейсбуке. - Я проработал на этой позиции 15 лет, и пришло время мне выходить из зоны комфорта и начинать новые проекты, ведь 50 лет бывает только раз в жизни. За это время мы сложили отличный коллектив, который в прошлом, экстремальном, году доказал свой высочайший профессионализм, выполнив план, утверждённый тогда, когда ни о каком COVID-19 не было и речи. Максим – идеальный кандидат на должность генерального директора, и я очень рад, что передаю дела именно ему. Я не могу выразить, как мне приятно было познакомиться и поработать со всеми, кто читает эти строки, а со многими из вас – еще и подружиться. Уверен, что Максим привнесет много свежего и полезного в работу и под его руководством dream team Universal Music добьется еще больших успехов», - говорит Дмитрий Коннов.
Максим Власов ранее занимал должность исполнительного директора Universal Music в России и странах СНГ, а также был исполнительным директором футбольного клуба «Спартак».
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