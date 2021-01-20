Дмитрий Коннов уходит из Universal Music Russia

ЧП произошло 1 июня 2008 года на Universal Studios в Голливуде, но тогда общественность более всего волновали объекты кино и телевидения, а также тематического парка. Тем более что представитель UMG заявил тогда, что «хранилище пострадало несущественно», а большинство пленок «перенесено в другие места» и «давно уже оцифровано». Но недавно опубликованное в New York Times расследование показало, что это далеко от истины.