СМИ: В 2008 году сгорело 500 000 записей культовых музыкантов

ЧП произошло 1 июня 2008 года на Universal Studios в Голливуде, но тогда общественность более всего волновали объекты кино и телевидения, а также тематического парка. Тем более что представитель UMG заявил тогда, что «хранилище пострадало несущественно», а большинство пленок «перенесено в другие места» и «давно уже оцифровано». Но недавно опубликованное в New York Times расследование показало, что это далеко от истины. Один из работников отделения Vault Operations Рэнди Аронсон рассказал журналистам, что пожар не пощадил музыку:

- Это было похоже на конец света, я чувствовал, что мой мир рушится.





New York Times характеризует пожар как «величайшую катастрофу в истории музыкального бизнеса», поскольку многие утраченные вещи незаменимы. Компания оценила потери пленок в 150 миллионов долларов. Но в историческом плане масштаб катастрофы ошеломляет.

По данным издания, в Vault Operations хранились записи лейблов, которые Universal поглотил за годы своего существования, включая Decca, Chess, Impulse, MCA, Geffen, ABC, A&M, Interscope и небольшие дочерние лейблы. Среди материалов, уничтоженных в огне, были «почти все» мастер-записи Бадди Холли, большинство релизов Impulse Records Джона Колтрейна и оригинальный мастер «At Last» Этты Джеймс.

Были также потеряны классические записи Эла Грина, Рэя Чарльза, Элтона Джона, Би Би Кинга, Four Tops, Nirvana, Снуп Догга, Чака Берри, Тома Петти, Nine Inch Nails, Нила Даймонда, Кэта Стивенса, Глэдис Найт, Эрика Клэптона, R.E.M., Eagles, Aerosmith, Барри Уайта, Police, Стинга, Джанет Джексон, Guns N’ Roses, Мэри Джей Блайдж, No Doubt, Бека, Шерил Кроу, Тупака Шакура, Эминема, 50 Cent и других.

Невозможно получить точную информацию, так как полной инвентаризации в хранилище не проводили. На расследование уже отреагировали некоторые музыканты. Так, Крист Новоселич из Nirvana заявил, что оригинальная запись альбома «Nevermind» «скорее всего утеряна навсегда». Музыканты R.E.M. сказали, что уже 11 лет безуспешно пытаются узнать судьбу своих альбомов, но не смогли получить внятную информацию у UMG. Участник группы Roots Амир-Халиб Томпсон (известный как Questlove) написал в твиттере, что в хранилище были оригиналы второго и третьего студийного альбома «Do You Want More?!!!??!» и «Illadelph Halflife», но когда он запросил их для переиздания, оказалось, что пленок больше нет.

Представители Universal уже заявили, что публикация в New York Times содержит «многочисленные неточности, вводящие в заблуждение заявления, противоречия и фундаментальное недопонимание масштабов инцидента и затронутых активов».

- Сохранение музыки является для нас наивысшим приоритетом, и мы гордимся своим послужным списком, - говорится в заявлении лейбла. - Несмотря на то, что существуют ограничения, не позволяющие нам публично раскрывать некоторые детали пожара, произошедшего на предприятии NBC Universal Studios более десяти лет назад, этот инцидент - хотя и крайне неудачный - никогда не влиял на доступность коммерчески выпущенной музыки и не влиял на компенсацию артистам.