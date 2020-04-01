Tencent купила 10% Universal Music Group за 3,3 млрд долларов

Tencent и Vivendi, французский конгломерат и материнская компания UMG, впервые объявили о сделке в декабре 2019 года; за исключением каких-либо неожиданных трудностей или проблем, его закрытие давно ожидалось. Tencent, владеющая активами, превышающими 130 миллиардов долларов, заплатила за UMG примерно 3,3 миллиарда долларов. Соглашение содержит условие, позволяющее Tencent увеличить свою долю еще на 10 процентных пунктов по той же цене до 15 января 2021 года.

Парижская Vivendi долго стремилась извлечь выгоду из огромной прибыльности Universal Music, которая является одним из ее самых ценных активов. В прошлом месяце, вслед за обнадеживающим отчетом о доходах, Vivendi указала, что к 2023 году UMG проведет публичное IPO.

Говоря об официальном закрытии сделки Tencent-UMG, Вивенди сказал, что она «очень счастлива», прежде чем заявить, что значительный охват и ресурсы китайской компании «позволят UMG и дальше развиваться на азиатском рынке». В выпуске также отмечалось намерение Vivendi «проводить возможную продажу дополнительных миноритарных акций в UMG». Тем не менее, в документе не указан возможный график - или покупатели - для этих миноритарных акций.

Некоторые из самых популярных и любимых звезд музыки подписали контракт с Universal Music Group и ее дочерними лейблами. Например, Тейлор Свифт, Канье Уэст, Элтон Джон и Лил Уэйн в настоящее время выпускают музыку под баннером UMG. UMG получала несколько предложений о выкупе, в том числе предложение японского конгломерата SoftBank на $ 8,5 млрд, еще в 2013 году, но отклонила эти авансы, пока Tencent не согласилась заплатить 3,3 млрд долларов за свою 10-процентную долю.