Universal Music Group и Tencent Music откроют новый лейбл в Китае

Universal Music Group и Tencent Music Entertainment Group (TME) укрепляют свои связи и открывают новый совместный музыкальный лейбл, который будет заниматься разработкой, продюсированием и презентацией китайских исполнителей, заявили компании. Также продлевается лицензия UMG на несколько лет с Tencent, и заключено новое многолетнее лицензионное соглашение с китайской потоковой платформой NetEase Cloud Music.

В соответствии с обновленным соглашением между Tencent и UMG, впервые подписанным в мае 2017 года, Tencent продолжит распространение контента UMG на связанных потоковых платформах QQ Music, Kogou Music и Kuwo Music, а также на караоке-платформе WeSing.

Эти договоренности являются последним сотрудничеством между UMG и Tencent, которая управляет крупнейшими потоковыми сервисами в материковом Китае. Еще в марте Tencent и консорциум завершили приобретение 10% акций UMG у материнской компании Vivendi примерно за 3,3 миллиарда долларов.

Лицензионное соглашение с NetEase Cloud Music включает соглашение между компаниями о «создании инновационных кампаний и инициатив», которые позволят китайским меломанам «взаимодействовать» с китайскими и международными талантами на лейблах UMG.

При поддержке наших сотен любителей миллионов музыки, мощных рекламных каналов, обширных идей пользователей, а также хорошо доступных цифровых музыкальных сервисов, мы являемся ценным партнером для шоу-бизнеса, чтобы работать с любителями музыки», - сказал генеральный директор Tencent Cussion Pang.

От NetEase выступил генеральный директор Уильям Динг , который сказал о сделке: «Мы уверены, что партнерство предоставит более широкий выбор не только для любителей музыки и артистов, но и для всей индустрии».

В своем отчете о прибылях и убытках за второй квартал Tencent сообщила об общей выручке в размере 6,93 миллиарда юаней (981 миллион долларов), что на 17,5% больше, чем в прошлом году. Доходы от подписки на онлайн-музыку выросли на 64,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,31 миллиарда юаней (186 миллионов долларов).