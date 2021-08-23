Aerosmith передали права на свой каталог в Universal Music

Работа над будущими музыкальными проектами группы, разработкой, производством и распространением новых фильмов, телевизионных шоу и других аудиовизуальных материалов, посвященных истории Aerosmith, будет в дальнейшем осуществляться на базе Universal Music Group. "Это позволит нам донести нашу музыку до наших поклонников так, как мы никогда не могли раньше. Это то, о чем мы давно мечтали. Это победа для Aerosmith, UMG и, в конечном итоге, для наших фанатов", - прокомментировал случившееся гитарист и один из основателей Aerosmith Джо Перри.



Aerosmith

Председатель и генеральный директор Universal Music Group заявил, что "очень горд" тем, что группа выбрала их в качестве партнера. Согласно заявлению, стороны сделки планируют вскоре раскрыть подробности новых совместных творческих планов.