Aerosmith передали права на свой каталог в Universal Music

Четырехкратные победители Грэмми Aerosmith исполнят микс из своих лучших хитов во время 62-й ежегодной церемонии награждения премии. Билли Эйлиш Билли Эйлиш дебютирует на предстоящей церемонии. Она впервые номинирована на Запись года («Bad Guy»), альбом года («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), Песня года («Bad Guy»), лучший новый артист, лучшее поп-сольное выступление («Bad Guy») и лучший поп-вокальный альбом («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»). Лиззо также выступит...

Основатель Aerosmith Джо Перри спустя месяц после выхода в прокат фильма «Человек-паук: Через вселенные» признался, что написал к нему открывающую тему.