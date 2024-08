Последний концерт Aerosmith загружен на YouTube в формате 4K

Мало кто из поклонников, посетивших концерт Aerosmith на UBS Arena в Элмонте, Нью-Йорк, в сентябре прошлого года, знал, что это будет последнее выступление легендарной рок-группы. Но после недавнего объявления о том, что Aerosmith прекращает гастроли из-за проблем с вокалом у Стивена Тайлера, концерт 9 сентября теперь стал историческим.

Благодаря YouTube-блогеру по имени Тоши Айзава все шоу только что было загружено на YouTube в формате 4K с «улучшенным звуком», поскольку в описании говорится о ремастеринговой версии аудио.

Просматривая видео, голос Тайлера звучит довольно солидно на протяжении всего времени. Нет никаких явных доказательств перелома гортани, который он, по-видимому, получил на этом шоу, которое было всего лишь третьим концертом в прощальном туре группы. Травма была указана как причина, по которой Aerosmith изначально отложили остальные даты на выступлении, а также как причина их полного ухода из гастрольной деятельности.

На кадрах видно, что певец пребывает в веселом настроении, исполняя такие классические песни, как «Livin' on the Edge», «Sweet Emotion», «Dream On» и «Walk This Way». Концерт заканчивается тем, что Тайлер упоминает, что на следующий день у Джо Перри день рождения, и толпа поет гитаристу серенаду «Happy Birthday».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Aerosmith планировали возобновить свой прощальный тур в сентябре этого года, но 2 августа они шокировали поклонников, сделав заявление о завершении гастрольной деятельности.



Aerosmith

В заявлении группы, в частности, говорилось: «Мы видели, как [Тайлер] борется, несмотря на то, что рядом с ним находится лучшая медицинская команда. К сожалению, очевидно, что полное выздоровление от травмы его голоса невозможно. Мы приняли душераздирающее и трудное, но необходимое решение — как братья по группе — уйти с гастрольной сцены».

Посмотрите последний концерт Aerosmith на UBS Arena 9 сентября 2023 года и ознакомьтесь с сет-листом ниже.

Сет-лист:

Back in the Saddle Walking the Dog (кавер Руфуса Томаса) Rag Doll Livin' on the Edge Janie's Got a Gun No More No More Cryin' Adam's Apple Seasons of Wither Movin' Out Love in an Elevator Bright Light Fright I Don't Want to Miss a Thing Rats in the Cellar Sweet Emotion Toys in the Attic

Бисы: