Группа Aerosmith завершила свою карьеру

Тур планировался на конец 2023 года, но его пришлось отложить после первых трех концертов, так как солист Стивен Тайлер повредил голосовые связки. К сожалению, после продолжительного лечения 76-летний вокалист не смог восстановиться. В связи с этим коллектив опубликовал официальное обращение к фанатам на сайте и в соцсетях.
«Это был 1970 год, когда искра вдохновения превратилась в Aerosmith. Благодаря вам, наша Blue Army, эта искра разгорелась и горит уже более пяти десятилетий. Некоторые из вас были с нами с самого начала, и все вы — причина, по которой мы вошли в историю рок-н-ролла. Для нас было честью сделать так, чтобы наша музыка стала частью вашей. В каждом клубе, в каждом крупном туре и в моменты грандиозных и личных вы давали нам место в саундтреке вашей жизни.
Мы всегда хотели поразить вас, выступая. Как вы знаете, голос Стивена — инструмент, не похожий ни на какой другой. Он провел месяцы, неустанно работая над тем, чтобы вернуть свой голос к тому состоянию, в котором он был до травмы. Мы видели, как он боролся, рядом с ним была лучшая медицинская команда. К сожалению, очевидно, что полное выздоровление невозможно. Мы приняли душераздирающе трудное, но необходимое решение — как братья по оружию — уйти со сцены и отказаться от гастролей. Мы безмерно благодарны всем, кто хотел отправиться с нами в последнее путешествие. Благодарны нашей невероятной команде и тысячам талантливых людей, которые сделали возможной нашу работу. И последнее спасибо вам — лучшим фанатам на планете Земля. Включайте нашу музыку громко, сейчас и всегда. Мечтайте. Вы воплотили наши мечты в реальность».
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