Фильм-концерт Aerosmith Rocks Donington покажут на РЕН ТВ

На РЕН ТВ Aerosmith появится в «боевом» составе: легендарная пятерка из Стивена Тайлера, Джо Перри, Тома Хэмилтона, Брэда Уитфорда и Джоуи Крамера покажет, что такое настоящий рок.

«При съёмке этого концерта мы старались выложиться настолько, насколько только возможно. Фильм действительно запечатлел группу на пике наших сил» – признался басист Том Хэмилтон.



Aerosmith

В сет-листе выступления – как ранние хиты Aerosmith (Dream On, Walk This Way), так и более поздние композиции (Jaded, I Don’t Want To Miss A Thing).

Режиссёр фильма-концерта Aerosmith Rocks Donington – британец Дик Каррутерс, известный по клипам и концертным видео Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Who, Oasis, The Killers и других знаменитых музыкантов.

1 апреля, 00:00, РЕН ТВ.