Билли Эйлиш и Aerosmith выступят на премии Grammy 2020

Четырехкратные победители Грэмми Aerosmith исполнят микс из своих лучших хитов во время 62-й ежегодной церемонии награждения премии.



Билли Эйлиш

Билли Эйлиш дебютирует на предстоящей церемонии. Она впервые номинирована на Запись года («Bad Guy»), альбом года («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), Песня года («Bad Guy»), лучший новый артист, лучшее поп-сольное выступление («Bad Guy») и лучший поп-вокальный альбом («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»).

Лиззо также выступит на церемонии награждения. Она номинирована на Запись года ("Truth Hurts"), альбом года (Cuz I Love You [Deluxe]), песню года ("Truth Hurts"), лучший новый исполнитель, лучшее поп-сольное выступление ("Truth Hurts"), лучшее R&B-исполнение ("Exactly How I Feel"), лучшее традиционное R&B-исполнение ("Jerome") и лучший современный урбан-альбом (Cuz I Love You [Deluxe]).

Трехкратный обладатель Грэмми Гвен Стефани выступит вместе с нынешним номинантом Шелтоном, который номинирован на лучшее сольное выступление в стране за «Страну Бога».

Всего по количеству номинаций Лиззо лидирует с восемью номинациями, в то время как Эйлиш и Лил Нас X - с шестью.

В 2020 Grammy Awards будет транслироваться в прямом эфире на CBS из Staples Center в Лос-Анджелесе 26 января. Alicia Keys будет провести шоу.

Впервые предварительное шоу Грэмми на красной ковровой дорожке будет транслироваться исключительно в Twitter. Доступный через аккаунты Академии звукозаписи и CBS в Twitter, шоу будет включать в себя освещение прибытий артистов на красную ковровую дорожку, а также закулисный взгляд на действие перед Грэмми. В этом году поклонники смогут отправлять в Twitter вопросы артистам, которые можно задавать в прямом эфире. Фан-опросы и твиты также будут частью трансляции. Кроме того, пользователи Twitter смогут смотреть трансляцию из медиацентра, где победители отвечают на вопросы международной прессы.