Султан Лагучев стал Робин Гудом из 90-х

Премьера песни на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова состоялась в мае. Новый клип Султана Лагучева на песню «Подмосковная рыжая львица» снят в жанре авантюрной комедии. Сценарий подсказал образ главной героини, придуманный поэтом Михаилом Гуцериевым. Темперамента и огня персонажу добавила музыка Сергея Ревтова.

Режиссёр Рустам Романов помещает главных героев в атмосферу дерзких 90-х. В те времена изменить судьбу могли не только дни, а часы. Благородный герой встречает хитрую рыжеволосую красотку в клубе. Промелькнувшая между ними искра приводит к рискованным и непредсказуемым событиям.

«Захотелось пойти вслед за стихами автора и создать атмосферу, где подмосковная рыжая львица могла бы реализоваться. Кто она, чем занимается и, самое главное, что делает для неё наш герой, зритель узнает, посмотрев клип. Мы выбрали удивительно красивые локации в стиле девяностых-двухтысячных. У нас замечательные актёры, каскадёры, танцовщицы. Хотим, чтобы получился шедевр!», – говорит режиссёр Рустам Романов.

Султан Лагучев

Смена фирменной кепки на кожаный плащ и тяжёлую цепочку для Султана Лагучева прошла довольно органично. В антураже 90-х певец выглядит как типичный герой того времени. По словам артиста, сценарий клипа хорошо раскрывает историю и лично ему очень близок.

«Подмосковная рыжая львица – интересный, нестандартный образ. Рустам Романов до мелочей продумал типажи, характеры. Профессиональный подход, слаженная команда помогли мне сосредоточиться на роли, не отвлекаясь на мелочи. Я очень благодарен, поскольку это мой первый опыт участия в клипе, который больше напоминает кино», – говорит Султан Лагучев.

Съёмки клипа проходили в колоритном здании Центра промышленности Республики Болгария в Москве. Костюмы актёров – реальная одежда эпохи 90-х. В одной из самых динамичных сцен видео участвовали шесть каскадёров.