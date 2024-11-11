Концерт в Москве: секрет успеха Султана Лагучева

Султан родом из аула Кубина, куда в родовой дом любит приезжать и сегодня при любом удобном случае. Окончил черкесскую академию по специальности юрист, но сердце полностью принадлежит музыке. Он много играл гармонистом на свадьбах, а потом начал выпускать песни на родном абазинском языке. «Нас мало», - объясняет он свою любовь к абазинскому языку и культуре. И звание Заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики ко многому обязывает. Но первый большой успех пришел к нему с песней на русском: в 2021 году трек и клип «Горький вкус» буквально разорвал интернет. Песня на долгое время стала №1 во всех чартах, клип стал самым просматриваемым музыкальным видео в Рунете, комики от КВН до ТНТ обыгрывали ее в своих шоу. Лагучеву было 26.

С тех пор Султан выпускает хит за хитом, редкая его песня не оказывается в топах. К московскому концерту Лагучев пришел на изломе своей музыкальной концепции: если раньше он выступал под минус, то не так давно он обзавелся полноценным живым составом. Клавишник, ритм-секция и гитарист, у которого пока почти нет работы, судя по концерту. Живой состав дополнили сразу два танцевальных коллектива - «Todes» и ансамбль «Ансар». Причем московский ансамбль «Ансар» не только лезгинку танцует, у них еще и свои музыканты вышли на сцену: гармонист и скрипачка зажигали не по-детски. А когда они перед концертом репетировали в коридоре между гримерками, послушать их собрались все музыканты и танцоры, настолько это было зажигательно! А на концерте они еще и тему из «Пиратов Карибского моря» сыграли с типично кавказской перкуссией и лихо станцевали.



Султан Лагучев

«Есть легкое волнение перед концертом, мы репетировали, мы сыгрывались и теперь хотим показать яркий результат. С каждым годом мы растем, добавляем что-то нового. Сегодня будет свет, будет полный состав музыкантов. К тем концертам, что были до этого, добавились еще два музыканта: клавишные и бас-гитара. Будет жирнее звучание. Это первый мой опыт с таким бэндом. Мы работаем правильно, отдача зала тоже помогает восстановиться после очередного концерта. Когда ты взаимодействуешь с аудиторией, и она тебе отдает то же самое, что отдаешь ей ты, - усталости не чувствуется. Чувствуется кайф».

Технологически музыка Султана Лагучева очень проста. Непременная гулкая бочка на первую всегда сильную долю (даже в балладах) в унисон с форсированным басом и часто ударной же вокальной гласной раскачивает клубное пространство, забираясь зрителю буквально в селезенку. Вместо традиционной кавказской гармоники — клавишные с таким же тембром, и в каждой песне эта гармошка придает тот самый кавказский колорит. Кстати, я спросил у Султана, отчего же он сам не играет на гармонике в концерте, если столько лет играл на ней. И он открыл секрет:

«К этому мы идем потихонечку. Сейчас мы должны отработать нашу программу, она достаточно свежая. Я четыре года занимаюсь этим, и у меня полноценный трек-лист сформировался буквально недавно. Я выступаю на концертах с 25-ю песнями. И теперь я думаю, что дальше сам я буду выступать с инструментом».



Султан Лагучев

Ждем, а пока отметим, что Султан не очень пока уверен в своих музыкантах (вот и на «Битве поколений» был без них), поэтому хитренько подкладывает заранее записанный плейбэк во всех песнях. Вот почему у всех музыкантов наушники в ухе. Там и перкуссия, и часть клавишных партий, и какие-то атмосферные пады. Кстати, вокал тоже на плейбэке звучит в каждом припеве. Но это не от неуверенности, а, как говаривала Алла Борисовна, «для мощИ».

Такая схема явно отсылает к турецкой поп-музыке, той ее части, которая с прямой бочки на первую долю. «Кавказский реггетон», как назвал это Дробыш. А вот мелодичность этих песен родом с Северного Кавказа. Несмотря на однотипность аранжировок, каждая из песен шикарно прописана мелодически со всей этой фирменной кавказской мелизматикой, на эти мелодии идеально ложатся простые, понятные всем слова: «Горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил», «Ты горячая, гремучая, ревнивая, колючая», «Зачем морочила мне голову?»… И вот уже разгоряченный зал хором поет эти слова. Их же легко петь. Вот и секрет.

Такой кавказский шансон-поп существовал примерно всегда, но как локальное явление, дотягиваясь максимум до Сочи. Все изменилось с моды на турецкий поп в лице Таркана и прочих: кавказцы смекнули, что и сами так могут. И вот в 2004 году хит «Черные глаза» Айдамира Мугу взорвал всю Россию, и за ним потянулись десятки музыкантов, отчаянно скрещивавших этот шансон с турецким дэнсом и американским рэпом. Так родился кальян-рэп, например. Султан Лагучев оценивает популярность кавказского шансон-попа романтически:

«Вся загадка кроется в кавказском фольклоре, его колорите, который переплетается с современным битом, хорошими аранжировками, и исполнение всегда на Кавказе идёт от сердца и от души, никакой техники. Народ голосует за эти песни, ходит на концерты».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Султан Лагучев

В случае с самим Султаном это действительно так. У него бронебойные аранжировки, простые и эффективные, а поет он очень простые слова невероятно искренно. От сердца и от души. Слушатель это мгновенно считывает, и ценит. Вот еще один секрет успеха Султана Лагучева.

Добавлю, что Султан — один из лучших поющих артистов на нашей сцене. Красивый тенор не самого гигантского диапазона, но в своих рамках он звучит узнаваемо и тембрально тепло окрашенно. Не шепчет, не бубнит, а именно поет. Впрочем, от экспериментов он отказываться не намерен. Перед концертом Султан рассказал, что готовит песни в рок-саунде, да и рэп будет все-таки читать, и фиты делать.

«Рэпчик тоже могу зачитать. Но давайте оставим это на потом, я не хочу раскрывать свои рэп-фишки, а то другие рэперы воспользуются этим. У каждого рэпера есть свои фишки, и они их не выдают, пока не выпустят трек. Дуэт со Славой тоже возможен, это всегда непредсказуемо. Любые коллабы, любые фиты могут подкатить незаметно. Буквально сегодня Слава репостнула мою запись в сториз с концерта в Санкт-Петербурге вчера, где зал мне подпевал эту песню. Считаю, что если она выложила это у себя, то это достойная оценка с ее стороны. Я хотел фит с Анной Asti, даже был на ее концерте и потом зашел в гримерку поздравить, но про фит не стал предлагать. Зачем? Человек, уставший после концерта. Мы дорастем до ее уровня, будет время — будет пища, как говорится. Тогда и поговорим о сотрудничестве».

А пока, вдохновленный успехом кавера на Славу «Попутчица» в шоу «Битва поколений», где смещение акцента с женского «Я» на мужское оказалось неожиданно ярким и раскрывающим новые краски песни, он впервые спел доработанную с автором Виктором Дробышем «Попутчицу». Я спросил у Султана, что именно поменял мэтр в той аранжировке, которая прозвучала на шоу. Оказывается, не так уж много!

«Я не интересовался репертуаром Славы до этого шоу. Песню «Попутчица» мне предложил директор этого телепроекта. Они уже сделали бит, а мы на основе этого бита сделали вою аранжировку. И слушателям хорошо зашла эта версия, на нее снимают много видео и рилзов, я очень рад. Трек «Попутчица» выйдет 22 ноября на всех цифровых площадках. Жду максимального количества репостов. Слушайте, кайфуйте, наслаждайтесь. С Виктором Дробышем работается очень легко. Он профессионал своего дела. Он сразу понимает творческую личность, видит сильные и слабые стороны, и подсказывает, над чем надо работать. Мне понравилось с ним работать. Он эксперт. В песне та же аранжировка, просто Виктор Яковлевич внес свои правки. Ну буквально один аккорд мы поменяли, поменяли звучание некоторых инструментов. Но в целом основа этой аранжировки — та, что была на шоу «Битва поколений»».

Сет-лист концерта состоял как из громких известных хитов «Коронована мадам», «Люблю и ненавижу», «Между нами война», так и из относительных новинок «За любовь», «Сладкий запах», «Аферистка», «Ты улетаешь, таешь». А завершился он массовыми плясками и пением зала нетленки «Горький вкус».

А еще Султан невероятно скромный, даже стеснительный человек вне сцены. Роскошное кавказское воспитание. Я наблюдал за ним в гримерке: вот он спокойно, без пафоса отвечает на вопросы журналистов. Приглашает их на фрукты и чай. Никакого алкоголя. Вот он обсуждает с музыкантами какие-то технические проблемы, и регулярно из разговоров прилетает слово «профессионально»: «Мы должны это сделать профессионально». Вот что сейчас реально заботит артиста, и это весьма похвально. Не все знают, что недавно он дал три аншлаговых концерта в Донецке и Луганске, вот буквально в военных условиях.

«У нас на Кавказе так воспитывают, что мы никогда никого не боимся и не боялись. Если надо умереть с честью, мы умрем с честью, как говорится. Такие у нас адаты. Поэтому родители никогда не говорят: не делай это, не делай то. На Донбассе было хорошо, были приятные люди. Я наблюдал эту атмосферу, насколько нелегко жить в таких условиях, когда на тебя летят ракеты. Я видел своими глазами, как запускаются ракеты, как их сбивают. Я был в прифронтовом селе, мы завозили гуманитарную помощь. Я видел, насколько там тяжело людям, я сочувствую им. Но мы боремся за правое дело.. Россия выиграет, Победа будет за нами».

Гуру КЕН