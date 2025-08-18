Backstreet Boys дали почувствовать их любовь к Максу Мартину

Легендарный шведский автор песен и продюсер, в числе авторов песен которого «...Baby One More Time» Бритни Спирс, «I Want It That Way» Backstreet Boys и «It's Gonna Be Me» NSYNC, был среди тех, кто присутствовал на концерте американского бой-бэнда Into The Millennium в The Sphere.



Backstreet Boys в The Sphere

Перед исполнением песни Don't Want You Back, написанной Максом Мартином, Хоуи Дороу сказал:

«Он помог нам создать наше наследие и саундтрек к нашей жизни. Он написал все те хиты, которые мы можем спеть для вас. Мы очень благодарны мистеру Максу Мартину».

Затем Кевин Ричардсон призвал поклонников встать в его честь.

Он сказал: «Давайте почувствуем любовь. Дайте ему почувствовать любовь».

Мартин работал с группой с момента их первого сингла We've Got It Going On (1995) до их главных хитов I Want It That Way, Shape of My Heart и Everybody (Backstreet's Back).

Тем временем только что было подтверждено, что Мартин воссоединился с Тейлор Свифт для работы над ее новым альбомом The Life of a Showgirl.

Он и Шеллбэк работали над продолжением альбома The Tortured Poets Department, вышедшего в 2024 году.

Тейлор ранее сотрудничала с этой парой при записи своих альбомов Red, 1989 и Reputation.

В подкасте New Heights своего парня Трэвиса Келси она сказала:

«Одна из особенностей этой записи заключается в том, что её я сделала вместе со своим наставником Максом Мартином и Shellback. Мы втроём создали некоторые из моих самых любимых песен, которые я когда-либо делала. Они были моими главными соавторами на альбоме Red. Мы записали такие треки, как We Are Never Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, 22, Shake It Off, Blank Space, Style, Wildest Dreams, Ready for It и Delicate. Они просто гении!».