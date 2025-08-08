Музыканты King Crimson перезаписали знаменитую Frame By Frame

Песня из будущего альбома Beat Live была записана и снята в United Theater в Лос-Анджелесе в ноябре 2024 года и вышла после выхода Neal And Jack And Me в прошлом месяце.

«Это чудесное музыкальное произведение, — говорит гитарист Стив Вай. - В нём уникальные, смертельно опасные полиметрические переплетения гитарных партий, которые плавно и элегантно поддерживают великолепнейшую лирическую и вокальную мелодическую линию. Каждый раз исполнять его — одно удовольствие. Я уже говорил, что гитарные партии просто смертельные?»

К Ваю на этом выступлении присоединились бывший гитарист и вокалист King Crimson Эдриан Белью и музыкант Тони Левин, играющий на стик-гитаре Chapman, а барабанщик Tool Дэнни Кэри завершает квартет. Продюсером альбома выступил Анджело «Скрот» Бундини, а сведением занимался Боб Клирмаунтин.

Beat

«В восьмидесятых Роберт Фрипп заметил, что квартет King Crimson, пожалуй, был лучшей концертной группой в мире того времени, — говорит Белью. - Тони, Стив, Дэнни и я стремимся чтить это наследие каждым своим выступлением».

Выход альбома будет отмечен разовым концертом в токийском зале Budokan Hall 1 сентября.

Альбом Beat Live с подзаголовком «Neon Heat Disease» выйдет на лейбле InsideOutMusic/Sony 26 сентября в виде обычного набора вариантов на виниле, CD и Blu-ray, а предварительный заказ на него можно оформить уже сейчас.