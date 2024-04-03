King Crimson под названием Beat едет в тур по Америке

Обширный тур стартует 12 сентября в Сан-Хосе, штат Калифорния, и продлится до 8 ноября в Лас-Вегасе. Между тем они отыграют концерты в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Хьюстоне, Атланте, Шарлотте, Нью-Йорке, Торонто, Нэшвилле, Миннеаполисе и за его пределами.



Beat

В ходе тура звездный состав под руководством участников King Crimson Белью и Левина переосмыслит три альбома группы 80-х: Discipline, Beat и Three of a Perfect Pair. Вай также намекнул, что в сет-лист могут войти и другие композиции из дискографии группы.

«King Crimson с 1981 по 1984 год создавали собственную музыку. Вне времени. Красивую. Сложную. Яростную. Для фанатов, которые пережили это тогда, и для тех, кто никогда не был свидетелем этого, наша цель — снова воплотить его в жизнь. Монументальная задача, но мы с ней справимся! Не хватит восклицательных знаков, чтобы выразить мое волнение!», — размышляет Белью в пресс-релизе.

«Быть ​​частью этого ансамбля — это исключительная привилегия и возможность исполнить одну из самых любимых, вневременных и монументальных музыкальных произведений 80-х (и за его пределами) с по-настоящему вдохновленными музыкантами. Эта музыка глубоко резонирует со мной. Я могу заверить поклонников KC, что мы приложим все усилия, чтобы уважать эту великую музыку с той заботой и интенсивностью, которых она заслуживает», - прокомментировал Стив Вай.

«Я очень рад возможности разделить сцену с тремя моими любимыми музыкантами на планете. Тони, Стив и Адриан всегда были для меня источником вдохновения с самого начала моей карьеры, и теперь возможность разделить с ними часть моего музыкального пути — это мечта, сбывшаяся», - добавил Кэри.

Beat также заручились одобрением основателя King Crimson Роберта Фриппа. Он не только одобрил проект, но даже предложил название.

«Это проект, про который Адриан Белью позвонил мне прошлой осенью, проект, который я поддерживаю и полностью поощряю, и который недавно обсуждал со Стивом Ваем в МакКейбсе в Санта-Монике. Я даже предложил название!», - написал Фрипп в соцсетях.