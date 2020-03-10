King Crimson возвращается с концертами по США и Канаде

Тур начнется 4 июня в Клируотере, штат Флорида, и завершится 12 июля в Рама, Онтарио, и включает в себя концерты в Майами, Бостоне, Нью-Йорке и Чикаго.

«Летний тур станет для нас возвратом в нескольких отношениях; здорово возвращаться на открытые площадки, некоторые из которых были сараями, которые мы играли в восьмидесятых, - заявил участник группы Тони Левин. - И мы будем путешествовать на туристическом автобусе, настоящий олдскул! Что касается композиций, которые мы будем играть, это еще не решено, но, вероятно, это будет широкий выбор из 50-летнего репертуара Crimson. С семью музыкантами на сцене мы можем сыграть почти все».



Роберт Фрипп

Нынешний состав группы, вернувшийся в тур в 2014 году, планирует сыграть «много исторических произведений, которые Crimson никогда не играли вживую, а также новые аранжировки классиков Crimson». Билеты на некоторые шоу уже доступны, а остальные поступят в продажу в ближайшие дни.

Даты тура King Crimson 2020

4 июня - Клируотер, Флорида5 июня - Сент-Августин, Флорида6 июня - Майами, Флорида8 июня - Орландо, Флорида9 июня - Новый Орлеан10 июня - Мемфис, Теннесси12 июня - Кэри, Северная Каролина13 июня - Портсмут, Вирджиния14 июня - Филадельфия, Пенсильвания16 июня - Гленс Фолс, Нью-Йорк18 июня - Бостон, Массачусетс19 июня - Нью-Йорк, Нью-Йорк20 июня - Нью-Хейвен, Коннектикут22 июня - Нью-Брансуик, Нью-Джерси24 июня - Huber Heights, Огайо25 июня - Луисвилл, Кентукки26 июня - Детройт, Мичиган28 июня - Балтимор, Мэриленд30 июня - Вена, Вирджиния1 июля - Льюистон, Нью-Йорк5 июля - Чикаго, Иллинойс7 июля - Монреаль, Канада9 июля - Квебек, Канада11 июля - Оттава, Канада12 июля - Рама, Канада