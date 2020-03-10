King Crimson возвращается с концертами по США и Канаде

Тур начнется 4 июня в Клируотере, штат Флорида, и завершится 12 июля в Рама, Онтарио, и включает в себя концерты в Майами, Бостоне, Нью-Йорке и Чикаго.
«Летний тур станет для нас возвратом в нескольких отношениях; здорово возвращаться на открытые площадки, некоторые из которых были сараями, которые мы играли в восьмидесятых, - заявил участник группы Тони Левин. - И мы будем путешествовать на туристическом автобусе, настоящий олдскул! Что касается композиций, которые мы будем играть, это еще не решено, но, вероятно, это будет широкий выбор из 50-летнего репертуара Crimson. С семью музыкантами на сцене мы можем сыграть почти все».
Нынешний состав группы, вернувшийся в тур в 2014 году, планирует сыграть «много исторических произведений, которые Crimson никогда не играли вживую, а также новые аранжировки классиков Crimson». Билеты на некоторые шоу уже доступны, а остальные поступят в продажу в ближайшие дни.
Даты тура King Crimson 20204 июня - Клируотер, Флорида
5 июня - Сент-Августин, Флорида
6 июня - Майами, Флорида
8 июня - Орландо, Флорида
9 июня - Новый Орлеан
10 июня - Мемфис, Теннесси
12 июня - Кэри, Северная Каролина
13 июня - Портсмут, Вирджиния
14 июня - Филадельфия, Пенсильвания
16 июня - Гленс Фолс, Нью-Йорк
18 июня - Бостон, Массачусетс
19 июня - Нью-Йорк, Нью-Йорк
20 июня - Нью-Хейвен, Коннектикут
22 июня - Нью-Брансуик, Нью-Джерси
24 июня - Huber Heights, Огайо
25 июня - Луисвилл, Кентукки
26 июня - Детройт, Мичиган
28 июня - Балтимор, Мэриленд
30 июня - Вена, Вирджиния
1 июля - Льюистон, Нью-Йорк
5 июля - Чикаго, Иллинойс
7 июля - Монреаль, Канада
9 июля - Квебек, Канада
11 июля - Оттава, Канада
12 июля - Рама, Канада
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