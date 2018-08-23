Aerosmith отбирает у Трампа еще одну песню

Об этом сообщает Variety со ссылкой на письмо музыканта в Белый дом.

Так, 21 августа на встрече в муниципальном комплексе Charleston Civic Center в Западной Вирджинии для 13,5 тыс. посетителей включали хит Livin' on the Edge, записанный в 1993 году.



Aerosmith

Сейчас адвокаты Тайлера требуют от Трампа прекратить использование песен группы и впредь воздерживаться от подобного, поскольку такие прецеденты создают впечатление, будто музыкант поддерживает политику Трампа.

В 2015 году Aerosmith уже судились с Дональдом Трампом из-за использования песни Dream On во время предвыборной кампании.

Газета.ru